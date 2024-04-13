Tamirci elektrik süpürgesini çalıştırınca motor kısmından fareler tek tek çıktı! Saya saya bitiremedi

Iğdır’ın Merkez Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde elektrik malzemesi satan ve tamircilik yapan Servet Çakmaz'a tamir için getirilen süpürge makinesi kendisini şoke etti.

Çakmaz, makineyi kontrol ettikten sonra makinenin anahtar kısmında arıza olduğunu tespit etti ve makinenin tamamını sökmeden anahtar kısmındaki arızayı giderdi.

Makinenin fişini prize takan Çakmaz, makinenin çalışmasıyla birlikte motor kısmından fareler çıkmaya başladığını gördü. Çakmaz, çıkan fareler ile hayatını şokunu yaşarken, makineyi hemen dışarı çıkardı.

10-15 TANE YAVRU FARE ÇIKTI

Dışarıda makineyi açan Çakmaz, farelerin makinenin motor kısmında yuva yaptığını yavrular ile beraber 10-15 farenin makineden çıktığını gördü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası ile anbean kayıt altına alındı.

"BAŞIMA BU ŞEKİL BİR ŞEY İLK DEFA GELDİ"

Elektrik ustası Çakmaz, hayatı boyunca ilk defa karşılaştığı olay ile büyük bir hayret yaşadığını ifade ederek, “Bir müşterim süpürge makinesi arızalı diye bana getirdi. Ben de süpürge makinesinin arızasını tespit etmek için ilk önce çalıştırmaya çalıştım. Baktım süpürge makinesi çalışmadı. Süpürge makinesinin anahtar kısmında arıza olduğunu fark ettim. Anahtarı değiştirdiğim zaman hemen çalıştırdım. Çalıştırdıktan sonra makinenin içinde fareler çıkmaya başladı. Burada 5-6 tane fare çıktı. Süpürge makinesini dışarı çıkardık orada açtık. Makinenin içinde fare yavruları da vardı. Makine içinde en az 10-15 tane fare çıktı. Başıma bu şekil bir şey ilk defa geldi. Bundan dolayı da çok şaşırdım” diye konuştu.