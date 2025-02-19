Tamirhane yangınında 30 motosiklet yandı

Kaynak: İHA
Tamirhane yangınında 30 motosiklet yandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Yeşil Mahalle'de bulunan bir motosiklet tamircisinde çıkan yangında 30 motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Dörtyol ilçesinin Yeşil Mahallesi'nde yer alan motosiklet tamircisinde meydana geldi. Olay, iş yerinin kısa süre içerisinde alevler içinde kalmasına yol açtı.

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VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak yangın nedeniyle iş yeri büyük zarar gördü.

30 MOTOSİKLET YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının etkisiyle iş yerinde bulunan 30 motosikletin yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

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