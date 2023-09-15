Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne balet Tan Sağtürk atandı.

Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayınlanandı.

Çeşitli Bakanlıklar ve genel müdürlüklerde yapılan atamalar arasında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü de yer aldı. Kararnameyle kurumun müdürlüğüne balet Tan Sağtürk atandı.

Sağtürk, Meriç Sümen’den sonra Devlet Opera ve Balesi’nin başına gelen ikinci bale kökenli müdür oldu.

"DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEYİM" DEMİŞTİ

Yeni genel müdürünü arayan Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü, Tan Sağtürk’e teklifte bulunmuştu.

Sağtürk, teklifi doğrulamış ve “Değerlendirme sürecindeyim” cevabını vermişti.

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