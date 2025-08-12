Tan Taşçı da Spotify’a açtı ağzını yumdu gözünü! Sanatçılar ayaklandı

Şarkıcılar, “Listeler hangi kriterlere göre hazırlanıyor?” sorusunu yöneltirken, listelerin oluşturulmasında rüşvet ve bot kullanımı iddiaları ortaya atıldı.

Popüler müzik listelerinde pop şarkıların yanı sıra rap ya da arabesk listelerinde pop şarkıların yer alması dikkat çekerken, bu durum platformun algoritma ve editör politikalarına yönelik eleştirileri artırdı. Rekabet Kurumu ve Spotify Genel Merkezinden Soruşturma Konuyla ilgili ilk adım Rekabet Kurumu’ndan geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kurum, 4 Temmuz’da Spotify hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından İsveç merkezli Spotify, Türkiye’deki editör ekibiyle ilgili kendi iç soruşturmasını başlattı.

TAN TAŞÇI’DAN SERT TEPKİ

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk subuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.