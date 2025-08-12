Tan Taşçı da Spotify’a açtı ağzını yumdu gözünü! Sanatçılar ayaklandı

Türkiye’nin en çok tercih edilen müzik platformu Spotify, bir süredir şarkıcıların ve dinleyicilerin tepkisini çeken listeleme tartışmalarıyla gündemde.

Şarkıcılar, “Listeler hangi kriterlere göre hazırlanıyor?” sorusunu yöneltirken, listelerin oluşturulmasında rüşvet ve bot kullanımı iddiaları ortaya atıldı.

Popüler müzik listelerinde pop şarkıların yanı sıra rap ya da arabesk listelerinde pop şarkıların yer alması dikkat çekerken, bu durum platformun algoritma ve editör politikalarına yönelik eleştirileri artırdı. Rekabet Kurumu ve Spotify Genel Merkezinden Soruşturma Konuyla ilgili ilk adım Rekabet Kurumu’ndan geldi.

s-381942c464bafc514556908df0797c6b947587af.jpg

İNCELEME BAŞLATILDI

Kurum, 4 Temmuz’da Spotify hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından İsveç merkezli Spotify, Türkiye’deki editör ekibiyle ilgili kendi iç soruşturmasını başlattı.

tan-tasci29-640x640.jpg

TAN TAŞÇI’DAN SERT TEPKİ

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk subuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

uu.webp

Son Haberler
Galatasaray kalesinde üç bilinmeyenli denklem
Karaciğeri yok eden iki sinsi besin! Bilim uyardı
Erzurum'da gece yarısı dehşet: Bıçaklı kavgada ortalık kan gölüne döndü!
Harşit Çayı’nda can pazarı! AFAD botla harekata geçti
Morata'dan Galatasaray yönetimine zehir zemberek sözler