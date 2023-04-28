Taner Ölmez kızı Zeynep'i paylaştı! Baba kızın fotoğrafına yorum yağdı

Mart 2022'de Ece Çeşmioğlu ile bebekleri Zeynep'e kavuşarak ilk kez baba olma sevincini yaşayan Taner Ölmez, kızıyla fotoğrafını paylaştı.

Taner Ölmez kızı Zeynep'i paylaştı! Baba kızın fotoğrafına yorum yağdı

Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 28 Haziran 2021'de dünyaevine girdi. Çift 2022'nin mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

644bacd5a468601e9c38b8ad.jpg

Taner Ölmez, kızına kavuşmak için gün sayarken, "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım" demişti.

644bacd5a468601e9c38b8a7.jpg

Doğumdan sonra kızlarının sağlık durumu hakkında da konuşan Ölmez, "3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarif edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, dua ettim kız çocuğunu çağırdım" ifadelerini kullanmıştı. Ölmez, muhabirlerin, "Doğum anında eşinizi yalnız bırakmamışsınız sanırım. Nasıl bir duyguydu?" sorusuna, "Doğuma girdim, kızımın kafasını ilk gördüğümde resmen gözyaşlarıma hakim olamadım, ağlamamak için direndim ama daha fazla dayanamadım" yanıtını vermişti.

644bacd5a468601e9c38b8a9.jpg

Ece Çeşmioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Taner Ölmez, kızı Zeynep ile objektif karşısına geçti.

644bacd5a468601e9c38b8a5.jpg

Kızı Zeynep ile çekilen siyah beyaz bu karesini sosyal medya hesabından yayımlayan Taner Ölmez, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.


İlgili Haberler
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'in 1. yaşını kutladı
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi
Öne Çıkanlar
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Son Haberler
Definecilerin hayali sikkeler bakın nereden çıktı? Güncel
Definecilerin hayali sikkeler bakın nereden çıktı?
İhmal mi Sabotaj mı? Denizli Pamukkale’de boş kalan 712 sandığa CHP’nin bulduğu formül Yazarlar
İhmal mi Sabotaj mı? Denizli Pamukkale’de boş kalan 712 sandığa CHP’nin bulduğu formül
Bismil’de asayiş uygulaması: 22 tutuklama Güncel
Bismil’de asayiş uygulaması: 22 tutuklama
Imran Khan mahkemeye kurşun geçirmez kalkanlarla getirildi Dünya
Imran Khan mahkemeye kurşun geçirmez kalkanlarla getirildi
Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal: Kadın-erkek eşitliği hurafedir Güncel
Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal: Kadın-erkek eşitliği hurafedir