Taner Ölmez kızı Zeynep'i paylaştı! Baba kızın fotoğrafına yorum yağdı

Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 28 Haziran 2021'de dünyaevine girdi. Çift 2022'nin mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Taner Ölmez, kızına kavuşmak için gün sayarken, "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım" demişti.

Doğumdan sonra kızlarının sağlık durumu hakkında da konuşan Ölmez, "3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarif edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, dua ettim kız çocuğunu çağırdım" ifadelerini kullanmıştı. Ölmez, muhabirlerin, "Doğum anında eşinizi yalnız bırakmamışsınız sanırım. Nasıl bir duyguydu?" sorusuna, "Doğuma girdim, kızımın kafasını ilk gördüğümde resmen gözyaşlarıma hakim olamadım, ağlamamak için direndim ama daha fazla dayanamadım" yanıtını vermişti.

Ece Çeşmioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Taner Ölmez, kızı Zeynep ile objektif karşısına geçti.

Kızı Zeynep ile çekilen siyah beyaz bu karesini sosyal medya hesabından yayımlayan Taner Ölmez, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.



