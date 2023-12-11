Taner Ölmez’den aile pozu. İkinci çocukları için gün sayıyorlar

Geçtiğimiz yıl kızları Zeynep'e kavuşan ve ikinci bebeklerini bekleyen Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çiftinden aile pozu geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Taner Ölmez’den aile pozu. İkinci çocukları için gün sayıyorlar

2021 yılında evlenen iki ünlü oyuncu Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, 2022'nin Mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına almışlardır.

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Her röportajında baba olmayı çok sevdiğini ve kendisini çok değiştirdiğini söyleyen Taner Ölmez ve eşi Ece Çeşmioğlu müjdeli haber geldi.

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Ekranların iki ünlü ismi, şimdilerde ikinci bebeklerinin doğumu için gün sayıyor. Mutlu birliktelikleri süren Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, kızları Zeynep ile birlikte çekildikleri yeni fotoğrafları sosyal medya üzerine takipçileriyle paylaştı.

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Taner Ölmez'in 'Aile' notuyla yayımladığı fotoğraflarda, eşi Ece Çeşmioğlu'nun karnının iyice belirginleştiği görüldü.

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