Tanesi 2 TL oldu. Kilo ile değil taneyle satılıyor. Türkiye daha neler görecek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tanesi 2 TL oldu. Kilo ile değil taneyle satılıyor. Türkiye daha neler görecek

Geçen yıl ortalama 360 bin ton üretimi yapılan cevizin artık kilo ile değil tanesi 2 liradan satıldığı ortaya çıktı.

Yüksek enflasyon ve döviz kuru derken A’dan Z’ye her şeye zam yağdı. Temel besin kaynaklarını bile almakta vatandaşlık zorluk çekiyor.

Zamlar karşısında beli bükülen vatandaş ay sonunu getirmek için mücadele verirken TL’nin değeri iyice düştü.

KİLOSU 500 TL TANESİ 2 TL

Erzincan’da cevizin kilo ile değil tane ile satılmaya başlandığı ortaya çıktı. Fiyatını yüksek bulan vatandaşlara ceviz tanesi 2 TL’den satılıyor.

Cevizin kilosunun 500 lirayı bulduğu ve kimsenin kilo ile alamadığı da belirtildi. Bir üretici kilosu 500 TL olan cevizin alıcı bulmaması üzerine tanesinin 2 TL’den satmaya başladı.

Pazarda dolaşan vatandaşlar Erzincan cevizinin meşhur olduğunu özellikle Kemah cevizini aradıklarını söylediler.

TEK FİYAT TARİFESİ

Tane olarak satılmasına şaşırdıklarını da ifade eden vatandaşlar, “Zaten kilo ile satılıyor fiyat yüksek olduğu için az alınıyor. Satıcıda az alındığı için tek fiyat tarifesi koymuş gerçekten şaşırdık” dediler.

Cevizin tane ile satılması Türkiye'nin geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

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