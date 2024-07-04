Tanguy Ndombele imzayı attı

Galatasaray'ın geçen sezonun ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele beklenen performansı sergileyemedi.

Sarı-Kırmızılı ekibin yola devam etmediği, İngiliz kulübünün de serbest bıraktığı Fransız futbolcunun yeni takımı belli oldu.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice, 27 yaşındaki Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

2 yıllık resmi sözleşmeye imza atan Tanguy Ndombele, geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayla 6'sı ilk 11'de olmak üzere 26 maça çıktı, 1 asist yaptı.