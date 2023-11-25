Tanınmamak için her yolu denedi. Şapka ve gözlükle kamufle oldu

Ünlü oyuncu Mine Tugay geçen gün Nişantaşı’ndaydı. Tanınmamak için şapka ve gözlük takan oyuncu, görüntülenmekten kurtulamadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tanınmamak için her yolu denedi. Şapka ve gözlükle kamufle oldu

Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisiyle izleyici karşısında olan Mine Tugay, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

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Snob Magazin’de yer alan habere göre; Geçtiğimiz ocak ayında yüzündeki değişimle dikkat çeken ve bir süre magazin dünyasının gündeminden düşmeyen oyuncu, tanınmamak için şapka ve gözlük taktı.

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Yüzündeki şişlikle dikkat çeken Tugay, daha sonra bir polikliniğe girdi.

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Uzun süredir ortalarda görünmeyen oyuncu, sorulara cevap vermedi.

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Tugay ocak ayında çıkan estetik haberlerinden sonra, "Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerine bir kaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor. Bu son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim maalesef" açıklamasını yapmıştı.

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