Tanju Çolak 60 yaşında aynı sevinci yaşadı

Çolak, Leo Atlas adını verdikleri torunu için, "Oğlumu futbolcu yapamadım ama inşallah Leo Atlas'ı iyi bir futbolcu yapacağım" dedi.

Tanju Çolak, 60 yaşında ikinci torun sevincini yaşadı. Oğlu Anıl Çolak'ın, Eylül 2017'de evlendiği Amerikalı avukat Emily Wolfford Çolak, bir kez daha anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çift, kızları Eva'nın ardından geçen hafta Leo Atlas adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı.

Doğumdan kısa bir süre önce eşi Aysu ile Washington'a giden Tanju Çolak, duygularını paylaştı.

Çolak, "İkinci torunumu kucağıma aldığım için çok mutluyum; ailece havalara uçuyoruz. Oğlum Anıl'ı futbolcu yapamadım ama Leo Atlas inşallah çok iyi bir futbolcu olur. Dedesini geçmesi için de onu çok ama çok çalıştıracağım," dedi.