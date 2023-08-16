Tanju Çolak şakası Batuhan Karadeniz'in başını derde soktu

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in ve Tanju Çolak'ı hedef alan sözleri üzerine yıldız futbolcudan çok ağır cevap geldi.

Tanju Çolak şakası Batuhan Karadeniz'in başını derde soktu

Batuhan Karadeniz, Sky Spor'daki programda Çolak için ”Tanju Çolak'ın çok büyük yetenek olduğuna inanmıyorum!. Tanju abinin gollerini izledim kaleciler yüz üstü atlıyor" ifadelerini kullandı.

Batuhan daha sonra "Tanju abi sen gelmiş geçmiş en iyi golcülerdensin" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.

Tanju Çolak ise Batuhan'a jet hızıyla yanıt verdi.

"EDEPSİZ SAYGISIZ"

Karadeniz'in ”Tanju Çolak'ın çok büyük yetenek olduğuna inanmıyorum! Gollerini izledim, kaleciler yüz üstü atlıyor ya! Tanju Abi yeniden gelsin, bakalım o golleri atabiliyor mu?” sözlerine Çolak, ”Sana bi' ayak içi plase çakarım, aklı başına gelir. Saygısızlık yapmış, haddini aşmış. Edepsiz, saygısız... Benim attığım goller ortada, onun oynadığı takımlar ortada. Batuhan kim? Balonun teki... İşine bak, önünden ye!” diyerek cevap verdi.


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