Tanju Çolak'la Samsunspor Başkanı birbirine girdi. Seviye yerlerde

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'la eski futbolcu Tanju Çolak arasındaki kavga büyüyor. Tanju Çolak'tan Yıldırım'a bel atı göndermesi geldi.

Tanju Çolak'la Samsunspor Başkanı birbirine girdi. Seviye yerlerde

Süper Lig'de ilk haftada deplasmanda 1-1 biten Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Yıldırım, Tanju Çolak'a göndermede bulunarak "Bu takım küme düşmeyecek" dedi.

62 yaşındaki Yıldırım, "Yıllar sonra Süper Lig'deki ilk maçımızda çok heyecanlandım. İlk maçlar hep sıkıntılı olur. Hocamızın transfer talebi var doğrudur, yapacağız. Eylül ayından sonra benim işim bitecek ve artık söz futbolcu ve bu teknik ekipte olacak. Yani top onlarda olacak" dedi.

TANJU ÇOLAK HEDEFTE

Samsunspor'un transfer politikasını eleştiren ve küme düşeceğini savunan, Kırmızı Beyazlılar'ın eski ünlü golcüsü ve Samsunlu olan Tanju Çolak'a ise sert dille bir göndermede bulunan Başkan Yüksel Yıldırım, eski milli futbolculardan Çolak'a cevap vermekte gecikmedi: "Dışardasın diye böyle konuşma. Yakıştıramıyorum. Senin yaptıklarını Türkiye biliyor. Bu takım küme düşmeyecek" diye konuştu.

Tanju Çolak da Yıldırım'a sosyal medya üzerinden cevap verdi.

İŞTE TANJU ÇOLAK'IN O SÖZLERİ:

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