Tanju Özcan: Beni Özgür Özel'e şikayet etmişler, Tayyip Bey de haklıymış diyorsun bazen

Özcan "Ceza yiyip teşekkür edenler oluyor. Garip gelecek ama ‘Haklısınız bu konuda’ deyip, ‘Teşekkür ederim’ diyor adam. Ve şimdi bütün belediye başkanları bana muazzam kızıyor. Genel başkana şikayet etmişler." dedi.

Bolu Belediyesi yerlere çöp ve sigara izmariti atan vatandaşlara yönelik ceza uygulaması başlatmış, zabıtalar bir ay içerisinde çevreyi kirletenlere toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL para cezası kesmişti.

"ÖZGÜR ÖZEL'E ŞİKAYET ETMİŞLER"

Bolu Belediye Meclis toplantısında uyguladıkları cezalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, yaptıkları uygulama nedeni ile diğer CHP'li belediye başkanlarının kendisini Özgür Özel’e, şikayet ettiğini söyleyerek "Dedim ki biz yeni bir meclis kararı almadık ki zaten iki tane kanun var. İlki tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede var 598 lira bir de çevre kanununda 14 bin 407 liraya kadar ceza var. Biz yeni bir şey çıkarmadık, biz sadece kanunu uyguluyoruz.” diye konuştu.

“TAYYİP BEY DE HAKLIYMIŞ DİYORSUN”

Tanju Özcan, İstanbul’a yaptığı ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyelere yaptığı eleştirileri haklı bulduğunu işaret ederek, “Bir sene şu baskıyı devam ettirirsek, bir sene sonra zaten kimse yere çöp atmaz hale gelecek. Ciddi bir değişim var burada. Cumartesi günü sabahtan İstanbul’daydım, vallahi belediyenin adını söylemeyeyim ama Tayyip Bey de haklıymış diyorsun bazen. Bize ait bir belediye. AK Parti’ye ait belediyeler farklı mı, o da değil. Her taraf izmarit, çöp dolu. Bir de buralar turistik yerler” dedi.