Tanju Özcan 'bunları söylemek zorundayım' diyerek açıkladı... Bu sözleri olay olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda soruşturmanın bu haliyle devam etmesi halinde Kültür ve Turizm Bakanı ile hükümetin atadığı bürokratları aklamaktan başka bir işe yaramayacağını iddia etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda soruşturmanın bu haliyle devam etmesi halinde Kültür ve Turizm Bakanı ile hükümetin atadığı bürokratları aklamaktan başka bir işe yaramayacağını iddia etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan X hesabı üzerinden yayınladığı "Bunları söylemek zorundayım; “BAKAN ÇIPLAK” başlıklı videosu gündem oldu. Özcan, videolu paylaşımında "Bolu'daki soruşturma gerçekleri aydınlatmak için değil, gerçeklerin ortaya çıkmaması için açıldı. Burası Turizm Bakanlığı belgeli bir otel ve denetlemesi gerekiyor. Kendisi buranın belediyeye ait olmadığını söylüyor. Nerede buraya bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firma yangın sigortası vermiş. Nerede bu firmanın yetkilileri? Böyle soruşturmamı olur. Turizm Bakanlığı yetkilidir denildiği için bilirkişi raporunu beğenmediği için ek istiyor. Bu soruşturma böyle devam edecekse Bakanın ve hükümetin atadığı bürokratları aklamaktan başka hiçbir işe yaramaz. Çünkü adalet bir gün herkese lazım olacak." dedi.

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