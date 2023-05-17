Tanju Özcan, Davutoğlu'nu kutladı: Hiç oy almadan 10 milletvekili kazandı, helal olsun

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP listelerinden Meclis'e 10 milletvekili sokan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "hiç oy almadığını" savundu ve ironik bir dille kutladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu sosyal medya hesabı üzerinden 'kutluyorum' mesajı ile eleştirdi.

Özcan, "Ben bu Davutoğlu’nu kutluyorum. Hiç oy almadan 10 Milletvekili kazandı. Helal olsun. Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdı. CHP’den oy aşırdı. Geri Kabul Anlaşmasını imzalayarak Avrupa’yı güvence altına almak için sığınmacıları Türkiye’ye sığdırdı. İstikşafi görüşmelerle bizi kandırdı. Erdoğan kapının önüne koyunca CHP’ye sığındı. Şimdi de grup yapmış fotoğraf veriyor. Ne yazık ki bu fotoğraf bizim eserimiz. Sende ne ‘Stratejik Derinlik’ varmış" ifadesini kullandı.