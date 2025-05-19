Tanju Özcan gemileri yaktı! 'Beni ve Turizm Bakanı'nı alın, tutuklayın'

Bakanlıkların yangından sorumlu tutulmamalarına isyan eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Madem Belediye’nin sorumluluğu var, beni ve Turizm bakanını alın.... Tutuklayın yargılanalım ikimiz @MehmetNuriErsoy Hodri meydan!!!" dedi.

Tanju Özcan'ın paylaşımına Bakan Mehmet Nuri Ersoy'u etiketlemesi dikkat çekti. Bakan Ersoy'un Tanju Özcan'a yanıt verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE ÇALIŞMA VE SOSYAL BAKANLIĞI YETKİLİLERİNE BİR İŞLEM YAPILMADI"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin açılan davada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine yönelik herhangi bir işlem yapılmamasına sert tepki gösterdi.

78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişi hayatını kaybetmişti. Olay, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırmış, kamuoyunda ihmaller zinciri tartışma konusu olmuştu.

32 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili hazırladığı iddianamede 32 kişi hakkında cezai işlem talebinde bulundu. Aralarında otel sahipleri, yöneticiler, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar’ın da yer aldığı bu kişiler hakkında “olası kastla insan öldürme” ve “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçlamaları yöneltildi.

BAŞKAN ÖZCAN’DAN SERT TEPKİ: “YALAN SÖYLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere, denetim yetkisi bulunan devlet kurumlarının bu faciaya dair sorumluluğunun göz ardı edildiğini savundu.

Özcan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kartalkaya yangını ile ilgili maalesef benim beklediğim oldu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Turizm Bakanlığından ve Çalışma Bakanlığından tek bir yetkiliye dahi dava açamadı. 'Ucu nereye giderse gitsin, olay tüm yönleriyle aydınlatılacak' diyen yetkililerin topluma yalan söylediği bir kez daha ortaya çıktı. Ben ‘Belediye yetkilileri için niye dava açıldı?’ demiyorum, ‘Denetim görevini yapmayan Turizm Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri ile ilgili niye dava açılmıyor?’ diye soruyorum.”

YARGI SÜRECİNDE BAKANLIKLAR YOK

Hazırlanan iddianamede merkezi yönetimi temsilen herhangi bir bakanlık yetkilisine yönelik suçlama yer almazken, dosyada yalnızca yerel yönetim ve özel sektör temsilcilerinin bulunması dikkat çekti. Bu durum, kamuoyunda “çifte standart” tartışmalarını da beraberinde getirdi.