Tanju Özcan video paylaşıp açıkladı. Bolu'da bunu yapan yandı

Düzenleme: Sinan Başhan
Tanju Özcan video paylaşıp açıkladı. Bolu'da bunu yapan yandı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yere çöp atanlara 14.407 lira para cezası kesileceğini açıkladı.

Tanju Özcan, yerlere çöp atılmasını engellemek için verilen cezanın artırılacağını duyurdu.

Daha önce yere atılan çöpler için alt sınırdan 578 TL ceza uygulandığını belirten Özcan, bu cezanın 14.407 TL olarak güncellendiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan, kentte yere çöp atanlara 14.407 lira para cezası kesileceğini belirtti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Bolular özellikle temizlik konusunda hassasiyet gösterdiğiniz için aldığımız kararlara çok büyük oranda uyduğunuz için öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama hala Bolu'da bazıları var. Siyasi sebepten mi, şahsıma gıcık olduklarından mı?.. Özellikle yere çöp atmaya devam ediyor. Bakın şimdiye kadar alt sınırdan 578 TL ceza uyguladık. Bundan sonra 14.407 TL olarak cezayı uygulayacağız. Bazıları "tehdit mi ediyorsun?" diyor. Çöp atan kim olursa olsun eğer bunu tehdit olarak algılıyorsa evet tehdit ediyorum kardeşim. Hadi at da göreyim.

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