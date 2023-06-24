Tanju Özcan'dan Akşener'e tebrik Kılıçdaroğlu'na gönderme

Seçim sonrası yaptığı çıkışlar sonrasında CHP tarafından 2’nci kez kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dikkat çeken paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Özcan bu defa da İYİ Parti Kurultay'ı ardından yeniden Genel Başkan seçilen Meral Akşener'i tebrik etti ve devamında Akşener'in kurultayda yaptığı açıklamalar üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir göndermede bulundu.

Tanju Özcan şu paylaşımı yaptı:

"Sayın Akşener’in bugünkü İYİ Parti kurultay konuşmasını çok dikkatli bir şekilde dinledim. Gerçek bir yurtsevere yakışan bir samimiyet, içtenlik ve öz eleştiri vardı.

Ben bu konuşmadan sonra Sayın Kılıçdaroğlu’nun niye kazanamadığını çok daha iyi anladım.

Uğradığı tüm haksızlıklara rağmen kararlı bir şekilde yürüyen ve yeniden İYİ Parti Genel Başkanlığı’na seçilen Sayın Meral Akşener'i kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

AKŞENER KURULTAYDA NELER SÖYLEDİ?

"Kurultaylar hesap verme yeridir. Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz.

Öyle çirkinlikler oldu ki günlerce uyuyamadım. Gördüm ki olmuyor. Herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Milletvekili oluyor yetmiyor. Kadrolarımız sınırlı.

Sonra 6’lı masa meselesi çıktı. Genel Başkanınız her türlü fedakarlığı yapan insan ya; Biz CHP’den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır.

"BEN SAVAŞMAYI SEVERİM"

"Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Yapamıyorsak o seçime girmemeliydik. 15 milletvekili istedik, Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. Hala o 15 milletvekilinin diyetini ödeyemedik.

Biz psikolojik olarak kendimizi çok kötü hissettik. Kendimi çok çaresiz hissettim çünkü savaşmadık. Ben savaşmayı severim. Ben canımla, kellemle top oynamayı çok severim.

Tayyip Erdoğan ile mücadele ettim, şu kadar umurumda olmadı. Her hafta tutuklanacağım söylendi, şu kadar korkmadım. Savaşmadık, 15 milletvekili aldık o bize kuyruk siyasetine mal oldu.

Bu aynı zamanda Türkiye’ye büyük bir iyilik yaptı. Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. CHP’ye her renkten, siyasi görüşten insanların ön yargısının değişmesine neden oldu. O değişim 6’lı masayı doğurdu."