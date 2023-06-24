Tanju Özcan'dan Akşener'e tebrik Kılıçdaroğlu'na gönderme

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve değişim temalı mesajlarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tebrik mesajı geldi. Özcan, Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

Tanju Özcan'dan Akşener'e tebrik Kılıçdaroğlu'na gönderme

Seçim sonrası yaptığı çıkışlar sonrasında CHP tarafından 2’nci kez kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dikkat çeken paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Özcan bu defa da İYİ Parti Kurultay'ı ardından yeniden Genel Başkan seçilen Meral Akşener'i tebrik etti ve devamında Akşener'in kurultayda yaptığı açıklamalar üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir göndermede bulundu.

Tanju Özcan şu paylaşımı yaptı:

tanju-ic.jpg

"Sayın Akşener’in bugünkü İYİ Parti kurultay konuşmasını çok dikkatli bir şekilde dinledim. Gerçek bir yurtsevere yakışan bir samimiyet, içtenlik ve öz eleştiri vardı.

Ben bu konuşmadan sonra Sayın Kılıçdaroğlu’nun niye kazanamadığını çok daha iyi anladım.

Uğradığı tüm haksızlıklara rağmen kararlı bir şekilde yürüyen ve yeniden İYİ Parti Genel Başkanlığı’na seçilen Sayın Meral Akşener'i kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

AKŞENER KURULTAYDA NELER SÖYLEDİ?

"Kurultaylar hesap verme yeridir. Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz.

Öyle çirkinlikler oldu ki günlerce uyuyamadım. Gördüm ki olmuyor. Herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Milletvekili oluyor yetmiyor. Kadrolarımız sınırlı.

Sonra 6’lı masa meselesi çıktı. Genel Başkanınız her türlü fedakarlığı yapan insan ya; Biz CHP’den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır.

"BEN SAVAŞMAYI SEVERİM"

"Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Yapamıyorsak o seçime girmemeliydik. 15 milletvekili istedik, Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. Hala o 15 milletvekilinin diyetini ödeyemedik.

Biz psikolojik olarak kendimizi çok kötü hissettik. Kendimi çok çaresiz hissettim çünkü savaşmadık. Ben savaşmayı severim. Ben canımla, kellemle top oynamayı çok severim.

Tayyip Erdoğan ile mücadele ettim, şu kadar umurumda olmadı. Her hafta tutuklanacağım söylendi, şu kadar korkmadım. Savaşmadık, 15 milletvekili aldık o bize kuyruk siyasetine mal oldu.

Bu aynı zamanda Türkiye’ye büyük bir iyilik yaptı. Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. CHP’ye her renkten, siyasi görüşten insanların ön yargısının değişmesine neden oldu. O değişim 6’lı masayı doğurdu."

İlgili Haberler
Mansur Yavaş cephesinden Tanju Özcan'a sert yanıt
CHP'de 'değişim yürüyüşü' başlıyor. Tanju Özcan Ankara'ya yürüyecek
CHP'nin asi çocuğu Tanju Özcan'a kesin ihraç istemi
Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun yarınki toplantısını işaret etti, CHP'ye oy veren herkese böyle seslendi
Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e tebrik telefonu Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e tebrik telefonu
Rabia Kadir’i “MHP misafir etmeye hazırdır” diyen Bahçeli Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'nın Türkiye'ye girişi engellendiğinde sessiz kalmıştı Güncel
Rabia Kadir’i “MHP misafir etmeye hazırdır” diyen Bahçeli Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'nın Türkiye'ye girişi engellendiğinde sessiz kalmıştı
Rusya’nın kalbinde üst düzey alarm! Dünya
Rusya’nın kalbinde üst düzey alarm!
Bütün dünyanın gözü Rusya'da ama o bölgede savaş her an patlamak üzere Dünya
Bütün dünyanın gözü Rusya'da ama o bölgede savaş her an patlamak üzere
Besim Tibuk’un Putin öngörüsü gündem oldu. Cem Toker paylaştı Güncel
Besim Tibuk’un Putin öngörüsü gündem oldu. Cem Toker paylaştı
Can Atalay’dan TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na cezaevinde toplantı çağrısı Güncel
Can Atalay’dan TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na cezaevinde toplantı çağrısı
Filenin Efeleri finalde. Çek Cumhuriyetini mağlup etti Spor
Filenin Efeleri finalde. Çek Cumhuriyetini mağlup etti