Tanju Özcan'dan çok konuşulacak videolu paylaşım. Ben Tanju, dönüyorum!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Özcan'ın "Ben Tanju, dönüyorum" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak videolu paylaşım. Ben Tanju, dönüyorum!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Tanju Özcan, partisine geri dönüşünün sinyalini ses getirecek bir videoyla verdi.

Özellikle sığınmacılara yönelik açıklamalarıyla gündem yaratan Özcan, geçtiğimiz yıl CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'nda alınan kararla partiden 1 yıllığına ihraç edilmişti.

Geçen süreçte de adı sıkça gündeme gelen Tanju Özcan, partisine dönmesine sayılı günler kala dikkat çeken bir video paylaştı.

Sosyal medya hesabından "Şafak 22" notuyla ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan "Ben Kemal, geliyorum" söylemine göndermeyle çektiği video sosyal medyaya damgasını vurdu.

"ALO, CHP GENEL MERKEZİ Mİ?"

Videoda bir telefon kulübesine ilerleyip ankesörlü telefondan numara çevirdiği görülen Özcan, telefon konuşmasına "Alo... CHP Genel Merkezi mi?" diyerek başlıyor.

"BEN TANJU, DÖNÜYORUM!"

Tanju Özcan videodaki telefon konuşmasının devamında "Şafak 22. Ben Tanju, dönüyorum!" diyor ve telefonu kapatıyor.

İşte o paylaşım:

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