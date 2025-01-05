Tanju Özcan'dan dikkat çeken Suriyeliler açıklaması 'Ruhsatlarını iptal ettim, tabelalarını kaldırdım, sularına 10 kat zam yaptım'

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göreve ilk geldiği dönemde Suriyelilerle ilgili, Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmama kararı aldığını anlattı. Özcan bu kararı Suriyelilerin zaten devletten fazlası ile yardım almaları nedeni ile aldığını söyledi.

Özcan, "Suriyelilerin dükkanlarının tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. O zamanki güçle dava da açamadılar" diye konuştu.

Tanju Özcan, "Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok" dedi.

Tanju Özcan, Fatih Altaylı'nın "Yaptığınız işler hukuksuz muydu?" diye sorması üzerine kendisinin de bir hukukçu olduğunu hatırlatarak şöyle cevap verdi:

"Hukuksuzdu. İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bu bir şok dalgası yarattı anlayamadılar ne olduğunu. Yeterince gidiş olmadığını görünce, yine kendim hukukçuyum, nikah ücretlerine sularına zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idari mahkemeden döneceğini biliyordum. Tarife yürürlüğe girmeden döndü zaten"