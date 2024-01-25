Tanju Özcan'ı tehdit eden emlakçıya ceza. Ofisinin Arapça tabelası kaldırılmıştı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla, geçen hafta kent merkezinde bulunan bir emlak ofisinin Arapça tabelası zabıta tarafından kaldırıldı. Olayın ardından, emlak ofisinin sahibi Mehmet Mutlu, Tanju Özcan’ı, CHP İl Başkanlığı’ndaki toplantıdan sonra tehdit etti.

Mehmet Mutlu, "Benim Arapça tabelamı kaldırmışsın. Sana bugün itibarıyla 72 saat süre veriyorum. 72 saat içerisinde o tabela yerine yeniden gelmezse gereğini yapacağım. Seni bir daha uyarmam, sonucuna katlanırsın" söylemleriyle Tanju Özcan’ı tehdit etti.

Bu durum üzerine Özcan, Mutlu’dan şikayetçi oldu. Mehmet Mutlu önce gözaltına alındı, daha sonra ise adli makamlara sevk edildi. “Tehdit” suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Mutlu, suçlamaları kabul etti. Tanju Özcan’ın avukatı, mahkemede Mutlu’nun emekli asker olduğuna ve silahının bulunduğuna dikkat çekerek 'adli kontrol' verilmesini talep etti.

Bolu 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Mutlu hakkında, “şüphelinin emekli astsubay olduğunun anlaşıldığı ve iyi derecede ateşli silah kullanabileceğinin kabul edilmesi gerektiği” ifadelerini kullanarak Mutlu’ya 2 Nisan 2024'e kadar ev hapsi kararı verilmesine karar verdi.

Ayrıca mahkeme, Mutlu’nun ruhsatlı silahına 31 Aralık 2024 tarihine kadar el koyulmasına ve Özcan'a 100 metreden fazla yaklaşmamasına hükmetti.