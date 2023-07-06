Tanju Özcan'ın yürüyüşüne başlarken verdiği röportajdan çarpıcı ifadeler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" başlığıyla CHP Genel Merkezi’ne yürüyüşüne 3 Temmuz'da başladı. Onuncu Yıl Marşı ile yürüyüşüne başlayan Tanju Özcan burada basın ekibine verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

Tanju Özcan'ın yürüyüşüne başlarken verdiği röportajdan çarpıcı ifadeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan ve “kesin ihraç” istemiyle disipline sevk edilen Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne kadar yürüyecek.

Özcan yürüyüşüne başladığı gün kendisine uzatılan mikronfona yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

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Muhabir: Büyük bir kalabalık var Anıtpark'ta Almanya'dan gelenler olduğu söyleniyor...

Tanju Özcan: Beklediğim bir şeydi! Ankara'da çok daha büyük bir kitlenin beni beklediğini göreceksiniz, öyle umut ediyorum. Büyük bir dip dalgası var, ben bugün çoban ateşini yaktım bunun arkasının geleceğini ümit ediyorum.

CHP'liler devrimci insanlardır değişimin zamanı geldiğinde de kaçınmazlar değişim zamanı da geldi.

Muhabir: Parti içerisinden destek olacaklar vardı onların da size katılacağını düşünüyor musunuz?

Tanju Özcan: Evet önümüzdeki günlerde bazılarının katılmasını ümit ediyorum.

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