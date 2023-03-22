Tanker otomobili silindir gibi ezdi

İHA'nın haberine göre, kaza, Bolu-Mudurnu karayolu Çepni köyü mevkiinde meydana geldi.

Mudurnu’dan Bolu istikametine seyreden Ali Ceyhan idaresindeki 14 AAD 240 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Mehdi A. yönetimindeki 14 BC 747 plakalı tankere çarptı.

Tankere saplanan ve ezilen otomobil hurda yığınına döndü. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki sürücü Ali Ceyhan ve yanında bulunan eşi Fatma Ceyhan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne kaldırıldı.