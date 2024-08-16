Tanker yola düştü Muğla yolu trafiğe kapandı

Kaza, Ula ilçesi Gökova Sakar Net Tesisleri üstündeki keskin virajda saat 20.00 sıralarında yaşandı.

Alınan bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenle bir tırın dorsesinde bulunan boş gaz tankeri yola devrildi.

Kazanın ardından Muğla istikametine giden 2 şerit trafiğe kapandı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye yönlendirilen ekipler, yol kontrolünü sağlarken, trafik akışı bir süre banket üzerinden kontrollü şekilde sağlandı.

Yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor. Olayda can kaybı yaşanmazken, kaza sebebiyle trafik yoğunluğu ve uzun araç kuyruğu oluştu.