Tankerde yangın çıktı. Araç demir yığını oldu

Kaynak: İHA
Tankerde yangın çıktı. Araç demir yığını oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki silo tanker bir anda yanmaya başladı. Araç demir yığınına döndü.

Dalama Mahallesi mezarlık yanındaki bir olay, bugün saat 10.00 civarında yaşandı.

Seyir halindeki bir silo tankeri aracında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sürücü, araçtan inerek yangına kendi çabalarıyla müdahale etti ancak alevler kısa sürede kontrol altına alınamayacak boyutlara ulaştı.

Çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında can kaybı veya yaralanan olmadığı kaydedildi ancak araç tamamen hurdaya döndü.

Ekipler, yangının nedenini belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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