Tankerler önünde kuyruk çilesi. O ilçeye 3 gündür su verilmiyor

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, arıza nedeniyle su verilmeyince vatandaşlar bölgeye getirilen tankerler önünde kuyruk oluşturarak, bidonlarla ve kovalarla su temin ediyor.

KAYNAK: İHA
Tankerler önünde kuyruk çilesi. O ilçeye 3 gündür su verilmiyor

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi günü Kemalpaşa ilçesi Ulucak Mahallesi üst kotlarında bulunan İZSU’ya ait ana boru hattında basınç sorunu olduğu bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalarda şebekedeki 4 farklı noktada arıza tespit edildi. Ekipler aynı gün arızaları giderse de depoya dökülen suyun az olduğu ve pompa hattında patlak olduğu belirlendi. Bunun üzerine Ulucak Mahallesi, Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinin bazı kısımlarında ve İstiklal Mahallesi’nin tamamında vatandaşlara 3 gündür su verilemiyor.

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ELLERİNDE BİDONLAR VE KOVALAR İLE SU KUYRUĞU

Yaşanan arızanın devam etmesi sonucu susuz kalan vatandaşlar İZSU’ya tepki gösterirken, bölgeye İZSU ve Kemalpaşa Belediyesi ekiplerince su tankerleri getirildi. Ellerinde bidonlar ve kovalarla su alabilmek için tankerler önünde uzun su kuyruğuna giren vatandaşlar duruma isyan etti. Vatandaşların tankerler önündeki su alma çilesi ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İZSU’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, İZSU yaşanan arıza nedeniyle sosyal medyada tepkisini dile getiren bir vatandaşa konuyla ilgili cevap verdi. Verilen cevapta şu ifadelere yer verildi:

“Merhaba. 09.12.2023 tarihinde Kemalpaşa ilçesi Ulucak Mahallesi üst kodlarda basınç sorunu olduğu bilgisi geldikten sonra dinleme yapılarak şebekede 4 farklı noktada arıza tespit edilmiştir. Bu arızalar aynı gün giderilmiş ancak depoya dökülen suyun az olduğu görülmüş bundan dolayı 09.12.2023 tarihinde saat 21.00'da pompa hattında patlak olduğu tespit edilmiş olup 10.12.2023 tarihinde arızayı gidermek için çalışma başlatılmıştır.”

Açıklamanın devamında, “Pompa hattında bulunan 3 arızanın 2 tanesi yapılmış ancak 1 arıza çalışma alanının Karayolları yatay geçiş yapılan hatta olduğundan 11.12.2023 tarihine sarkmıştır. An itibari ile arızayı giderme çalışmaları devam etmektedir ve 5,5-6 metre kazı derinliğinde çalışma yapılmaktadır. 10.12.2023, pazar günü saat 10.00’dan itibaren pompalar devre dışı olup 11.12.2023 Pazartesi günü saat 23.00’e kadar çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Ulucak Mahallesi, Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinin bazı kısımlarında ve İstiklal mahallesinin tamamında su kesintisi yapmak zorunluluğu oluşmuştur. Bu süreçte 4 adet tanker Ulucak mahallesinde su dağıtımı yapmaktadır. Bilgilerinize sunar, iyi akşamlar dileriz” denildi.

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