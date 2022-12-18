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Messi de Maradona gibi konuştu: Tanrı hediye etti

Arjantin'in Fransa'yı penaltılarla devirerek Dünya Şampiyonu olmasının ardından konuşan Lionel Messi, çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 23:43
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''Tanrı hediye etti'' Messi de Maradona gibi konuştu

Messi de Maradona gibi konuştu: Tanrı hediye etti
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Messi, “Biliyorum. Bu kupayı bana tanrı hediye etti. Bunu kalbimde hissediyorum. Bir an önce Arjantin’e gitmek istiyorum. Çılgınlar gibi kutlamak, sevinmek istiyorum. Çok acı çektik ama başardık. Şimdi bunun tadını çıkaralım.” dedi.

Arjantin'in efsane futbol yıldızı Maradona da 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye elle attığı golün ardından "O Tanrı'nın eli" ifadesini kullanmıştı.

EMEKLİLİK HAKKINDA KONUŞTU

Emeklilik hakkında açıklama yapan yapan Messi, "Milli takımdan emekli olmuyorum. Arjantin formasıyla bir şampiyon olarak oynamaya devam etmek istiyorum" dedi.

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merdanoğlu
19.12.2022 00:09
eh doğruya doğru fransa son dakikadaki kaleci ile karşı karşıya pozisyonda güm diye vuracağına plase yapsa almışlardı kupayı messi doğru söylemiş  
 
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