Messi de Maradona gibi konuştu: Tanrı hediye etti

Messi, “Biliyorum. Bu kupayı bana tanrı hediye etti. Bunu kalbimde hissediyorum. Bir an önce Arjantin’e gitmek istiyorum. Çılgınlar gibi kutlamak, sevinmek istiyorum. Çok acı çektik ama başardık. Şimdi bunun tadını çıkaralım.” dedi.

Arjantin'in efsane futbol yıldızı Maradona da 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye elle attığı golün ardından "O Tanrı'nın eli" ifadesini kullanmıştı.

EMEKLİLİK HAKKINDA KONUŞTU

Emeklilik hakkında açıklama yapan yapan Messi, "Milli takımdan emekli olmuyorum. Arjantin formasıyla bir şampiyon olarak oynamaya devam etmek istiyorum" dedi.