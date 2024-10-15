Tansiyon hapı kadar etkili! Bilimsel olarak kanıtlanmış

ABD'li uzmanlar, günlük yaklaşık 2 tabak meyve ve 3 tabak sebze tüketilmesini öneriyor.

YABAN MERSİNİ VE ÇİLEK

Yaban mersini ve çilek, bir tür flavonoid olan antosiyaninler adı verilen antioksidan bileşikler içerir.

2019 tarihinde yapılan bir araştırmada antosiyaninlerin ve antosiyanin açısından zengin meyvelerin kan basıncını düşürebileceği teorisini destekleyen tutarlı bulgular olduğunu öne sürüldü.

MUZ

Muzlar hipertansiyonu yönetmeye yardımcı olabilen potasyum içerir.

Amerikan Kalp Derneği'ne göre, potasyum sodyumun etkilerini azaltır ve kan damarlarının duvarlarındaki gerginliği hafifletir.

PANCAR

Pancar suyu içmek, kan basıncını düşürmede etkili olabilir. Araştırmalar pancar suyundaki nitratın arteriyel hipertansiyonu olan kişilerde sistolik kan basıncını düşürdüğünü ancak diyastolik kan basıncını etkilemediğini gösteriyor.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolatanın bir bileşeni olan kakao, bir antioksidan olan flavonoidler içerir. Amerikan Kalp Derneği'ne göre flavonoidler kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Amerikan Kalp Derneği, zaman zaman az miktarda çikolata yemenin dengeli bir diyetin parçası olabileceğini söylüyor.

KARPUZ

Karpuz, güçlü bir amino asit kaynağı olarak biliniyor. Vücudun kan damarlarını gevşeten ve atardamarlarda esnekliği teşvik eden bir gaz olan nitrik oksit üretmesine yardımcı olur. Bu etkiler kan akışına yardımcı olur ve bu da yüksek tansiyonu düşürebilir.

SARIMSAK

Sarımsağın antibiyotik ve antifungal özellikleri vardır ve bunların çoğu ana aktif maddesi olan allicin'den kaynaklanıyor olabilir. Sarımsak tüketimi yüksek tansiyonu dengelemeye yardımcı olabilir, kan basıncını düşürmeye etki edebilir.

NAR

Nar, antioksidanlar ve yüksek tansiyonu ve aterosklerozu önlemeye yardımcı olur. 2018'de yapılan bir araştırmada, günlük nar suyu tüketiminin diyabetli kişilerde kan basıncını düşürebileceğini ileri sürüyor.

Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için bu besinleri tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.