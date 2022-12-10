10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Lahananın faydaları nelerdir? Lahana tansiyona iyi gelir mi?

Lahananın faydaları nelerdir? Lahana tansiyona iyi gelir mi?

Uzmanlar tansiyon hastalarının belirli kurallar doğrultusunda besin tüketimi yapmaları gerektiğini söylüyor. Tansiyona iyi gelecek sebze tüketiminin önemini vurgulayan uzmanlar lahananın tansiyona iyi geldiğini belirtiyor. Tansiyona iyi gelen sebzeler, tansiyona iyi gelen lahana sebzesi arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tansiyona hangi sebze iyi gelir? Lahananın faydaları nelerdir?

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 13:59
Takip Et

Tansiyona hangi sebze iyi gelir? Lahananın faydaları nelerdir?

Lahananın faydaları nelerdir? Lahana tansiyona iyi gelir mi?
+
Aa
-

Lahana hem çiğ hem de pişirilerek tüketilebilen besinlerden. Beyaz lahana zengin citamin kaynağı olduğundan arama motorlarında lahananın nasıl tüketilmesi gerektiği veya nasıl pişirilmesi gerektiği sık sık araştırılıyor. Peki, Lahananın faydaları neler? Lahana nasıl pişirilmeli?

Beyaz lahana hem çiğ hem de pişirilerek tüketilen doğanın en faydalı besinlerinden biri. Salatası, çorbası, turşusu, yemeği, çorbası neredeyse her şekilde tüketilebilen beyaz lahana faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Beyaz lahananın faydaları saymakla bitmez. Beyaz lahana zengin vitamin, mineral ve güçlü içeriği ile tüketenlere adeta şifa veriyor.

Beyaz lahana, pişerken yaydığı kokuyla akıllarda kalsa da aslında sağlığa olan yararlarıyla anılması gereken bir besin. Beyaz lahana çok yönlü ve güçlü bir sebzedir. Beyaz lahana pişerken ortaya çıkan o koku içeriğindeki faydalı kükürtlü bileşikler yüzünden çıkıyor. Bu da beyaz lahanayı aslında daha kıymetli yapıyor. Kış aylarının en faydalı sebzelerinden biri olan beyaz lahana vitamin ve mineral açısından çok zengindir.

LAHANANIN FAYDALARI NELER?

-Beyaz lahana bağışıklığı güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur.

-C vitamini açısından zengindir. Tiamin, riboflavin ve niasin gibi B grubu vitamin içeriği de yüksek bir sebze.

-Lif açısından zengin olan beyaz lahana, uzun süre tok tutar.

-Vücuttan ödemin atılmasına yardımcı olur.

-Tansiyonun düşürülmesini sağlar.

-Beyaz lahana güçlü bir kalsiyum kaynağıdır.

-Kabızlığı önler.

-Antioksidan kapasitesi yüksek bir sebze olan beyaz lahana, serbest radikallere karşı savaşır ve kansere karşı korur. Bağışıklığı baskılayan hastalıklar, karaciğer hastalıkları, diyabet ve obezite gibi hastalıklara karşı da koruma sağlar.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
1
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
2
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
3
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
4
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
5
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
6
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
7
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
﻿PKK/YPG'nin Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
﻿PKK/YPG'nin Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
﻿PKK/YPG'nin Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
﻿PKK propagandası yapan şahıs yakalandı
﻿PKK propagandası yapan şahıs yakalandı
﻿PKK propagandası yapan şahıs yakalandı
﻿Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
﻿Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
﻿Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.