﻿Tansiyonu altüst ediyor. Yemeden önce tekrar düşünün

Yüksek tansiyon farkında olmasak da en tehlikeli hastalıklar arasında yer aldığı biliniyor. Sinsice yükselen tansiyona müdahale edilmemesi kalp krizi ve felç gibi rahatsızlıkların gelişmesine neden olduğu vurgulandı.

Hipertansiyon risk faktörleri arasında bulunan bazı yiyecekler bilinçsizce tüketilirse sağlığı derinden etkilediği ifade edildi. Günlük hayatta sık sık tüketilen bazı yiyecekler tansiyon için büyük risk oluşturduğu bildirildi.

“PEYNİR VE KRAKER, YÜKSEK TANSİYON İÇİN SUÇLANABİLECEK İKİ YİYECEK”

Sağlık koçu ve beslenme uzmanı Kendra Haire, peynir ve krakerin yüksek tansiyon için suçlanabilecek iki yiyecek olduğunu ifade etti. Bunun nedeninin de her ikisinin de yüksek oranda sodyum içermesi olduğunu vurguladı.

Haire, “Tuzlu yiyecekler ve daha fazla işlenmiş yiyecekler daha yüksek miktarda sodyum içerir, bu da vücudun sıvı tutmasına ve kan damarları üzerinde daha fazla baskı oluşturmasına neden olur. Bu, tansiyonunuzun yükselmesine neden olur. Pek çok işlenmiş atıştırmalık, sos ve hatta bazı ekmekler daha yüksek miktarda sodyum içerir, bu nedenle sağlıklı bir kan basıncını korumak istiyorsanız etiket okuma önemlidir” sözlerini kullandı.

YÜKSEK TANSİYON NEDİR?

Hipertansiyon, kalpten vücuda taşınan kanın atardamar duvarlarına uyguladığı kuvvetin, kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına neden olabilecek kadar yüksek olduğu yaygın bir tıbbi duruma verilen isimdir. Hipertansiyon aynı zamanda yüksek tansiyon adıyla da bilinir.

Normal şartlar altında tansiyon, yani damar çeperlerine uygulanan kan basıncı, hem bireyin kalbinin pompaladığı kan miktarına hem de atardamarlar veya toplardamarlardaki kan akışına karşı gösterilen direnç miktarına göre belirlenir. Kalp atarken ölçülen tansiyon değerine sistolik, kalp yumuşadığında ölçülen tansiyon değerine ise diyastolik adı verilir.