Tansiyonu dengeliyor, demiri artırıyor! Mucizeyle gelen sağlık devrim

Türk mutfağının asırlık lezzeti pekmez, sadece tatlı bir atıştırmalık değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalarla desteklenen bir sağlık hazinesi! Üzüm, dut ve keçiboynuzu gibi meyvelerden üretilen bu doğal şurup, demir eksikliğini gideriyor, tansiyonu dengeliyor ve enerjiyi anında yükseltti.

Uzmanlar, bir kaşık pekmezin günlük demir, kalsiyum ve potasyum ihtiyacını karşılamaya yettiğini belirtti. Üstelik, saniyeler içinde kana karışarak etkisini gösterdi.

İşte, pekmezin bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları ve uzman görüşleriyle desteklenen etkileri...

PEKMEZ: DOĞAL BİR DEMİR DEPOSU

Pekmez, özellikle demir eksikliği anemisiyle mücadelede güçlü bir destekçi. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, demir eksikliği dünya genelinde en yaygın beslenme sorunlarından biri.

Türkiye’de de özellikle kadınlar ve çocuklar arasında sık görülen bu durum, halsizlik, yorgunluk ve zihinsel performans düşüklüğüne yol açıyor. Ancak pekmez, içeriğindeki yüksek demir oranıyla bu sorunu doğal yoldan çözdü.

İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Dr. Sarah Schenker, “Pekmez, demir açısından oldukça zengin bir besin. Özellikle üzüm ve keçiboynuzu pekmezi, alyuvar üretimini destekleyerek kansızlığa karşı etkili bir çözüm sunuyor. Günde bir kaşık pekmez, kadınlarda ve çocuklarda demir eksikliğini önlemede önemli bir rol oynayabilir” dedi.

Journal of Agricultural and Food Chemistry’de yayımlanan bir araştırma, keçiboynuzu pekmezinin demir ve antioksidan içeriğiyle yeşil çaya rakip olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, keçiboynuzu pekmezi, demir emilimini artıran polifenoller içeriyor ve bu sayede anemiye karşı doğal bir kalkan oluşturdu.

TANSİYONU DENGELİYOR: POTASYUMUN GÜCÜ

Yüksek tansiyon, kalp ve damar sağlığını tehdit eden ciddi bir sorun. Pekmez, içerdiği potasyum sayesinde kan basıncını dengelemeye yardımcı oldu.

ABD’deki Oregon State Üniversitesi’nden Prof. Emily Ho, “Pekmezdeki potasyum, sodyumu vücuttan atarak damarları gevşetiyor ve tansiyonu düşürüyor. Özellikle üzüm pekmezi, düzenli tüketildiğinde kan basıncını 12.8 gibi ideal bir seviyede tutabilir” dedi.

Yapılan bir çalışmada, üzüm pekmezinin potasyum içeriği sayesinde damar sağlığını desteklediği ve yüksek tansiyonun zararlı etkilerini azalttığı belirtildi.

Çalışma, düzenli pekmez tüketiminin damar sertliğini önleyerek kalp sağlığını koruduğunu da ortaya koydu.

ENERJİ VE BAĞIŞIKLIK DOPİNGİ

Pekmez, doğal glikoz ve fruktoz içeriğiyle hızlı bir enerji kaynağı. Sporcular ve yoğun tempolu çalışanlar için ideal bir besin olan pekmez, 30-40 dakikada kana karışarak anında zindelik sağladı.

Beslenme Uzmanları, “Rafine şekere kıyasla pekmez, çok daha sağlıklı bir enerji kaynağı. İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum ve demir, bağışıklık sistemini güçlendirirken kas yorgunluğunu da azaltıyor” dedi.

Keçiboynuzu pekmezi, özellikle astım ve bronşit gibi solunum yolu sorunlarına karşı öneriliyor. İçeriğindeki gallik asit, nefes darlığını hafifletiyor ve akciğer sağlığını destekledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, “Keçiboynuzu pekmezi, alerjik nefes darlığı olan çocuklar için doğal bir destek. Ancak ölçülü tüketim önemli” dedi.

DİKKAT: HER ŞEYİN FAZLASI ZARAR!

Pekmez, doğal bir ürün olsa da yüksek şeker içeriği nedeniyle dikkatli tüketilmeli. Endokrinoloji Uzmanları, “Pekmez, diyabet hastaları ve insülin direnci olanlar için risk oluşturabilir. Günde 1-2 yemek kaşığını aşmamak gerekiyor” uyarısında bulundu. Ayrıca, yanlış üretim teknikleriyle hazırlanan pekmezlerde oluşan hidroksimetilfurfural (HMF) adlı bileşik, fazla tüketildiğinde zararlı olabilir. Bu nedenle kaliteli ve güvenilir markaların tercih edilmesi büyük önem taşıyor.

HANGİ PEKMEZ DAHA FAYDALI?FARKLI PEKMEZ TÜRLERİ, FARKLI SAĞLIK YARARLARI SUNUYOR:

Üzüm Pekmezi: Demir açısından en zengin tür. Kansızlık ve enerji eksikliğine karşı etkili.

Dut Pekmezi: Sindirimi destekliyor, mide dostu.

Keçiboynuzu Pekmezi: Antioksidan zengini, bağışıklık güçlendirici ve solunum yollarına faydalı.

Andız Pekmezi: Akciğer sağlığına destek sağlıyor, ancak tadı diğerlerine göre daha acı.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, pekmezin sabah aç karnına 1-2 yemek kaşığı tüketilmesini önerdi. Tahinle karıştırıldığında hem lezzet hem de besin değeri artıyor.

Çocuklar için ise 1-2 tatlı kaşığı ideal. Ancak, şeker hastalarının ve kilo kontrolü yapanların ölçülü tüketmesi gerekiyor.

Uzmanlar, pekmezin buzdolabında saklanması ve yüksek ısıya maruz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

PEKMEZ SOFRANIZIN YILDIZI

Pekmez, Türk mutfağının sadece bir lezzeti değil, aynı zamanda bilimsel olarak kanıtlanmış bir sağlık deposu.

Demir eksikliğinden tansiyona, enerji kaybından bağışıklık zayıflığına kadar pek çok soruna karşı doğal bir çözüm sundu.

Uzmanlar, “Pekmez ilaç değil, destekleyici bir besin. Ölçülü tüketimle mucizeler oluşturabilir” dedi.