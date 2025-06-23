Tansiyonu düşüren damar dostu güçlü besinler

Yüksek tansiyon (hipertansiyon), dünya genelinde milyonlarca insanın karşılaştığı ciddi bir sağlık sorunu. Ancak son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, doğanın sunduğu bazı besinlerin bu hastalığı kontrol altına almada etkili olduğunu ortaya koydu.

Kırmızı barbunya ve siyah fasulye gibi koyu renkli baklagiller, lif, potasyum ve antioksidan zenginlikleriyle damar dostu besinler olarak öne çıktı.

Uzmanlar, bu besinlerin düzenli tüketiminin kan basıncını düşürdüğünü ve kalp-damar sağlığını desteklediğini belirtti.

BİLİMSEL KANITLARLA KOYU RENKLİ BAKLAGİLLER

Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından desteklenen bir araştırma, koyu renkli baklagillerin yüksek tansiyon üzerindeki etkisini inceledi.

Journal of Hypertension dergisinde yayımlanan çalışmada, kırmızı barbunya ve siyah fasulye gibi baklagillerin düzenli tüketiminin, sistolik kan basıncını ortalama 5-7 mmHg düşürdüğü tespit edildi.

Araştırmayı yürüten Dr. Martha Clare Morris, “Bu besinler, yüksek lif ve potasyum içeriğiyle damar duvarlarını gevşetiyor ve kan akışını düzenliyor. Tuz tüketimini azaltmaktan daha etkili olabilirler” dedi.

Benzer şekilde, Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, koyu renkli baklagillerin antioksidan özelliklerinin, damar sertliğini önleyerek kalp krizi ve felç riskini azalttığını vurguladı. Willett, “Siyah fasulye ve kırmızı barbunya, antosiyanin gibi bileşikler içerir. Bu maddeler, kan damarlarının elastikiyetini koruyor ve inflamasyonu azaltıyor” açıklamasında bulundu.

KIRMIZI BARBUNYA VE SİYAH FASULYE NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Koyu renkli baklagiller, besin değerleriyle dikkat çekti. Bir fincan pişmiş kırmızı barbunya, günlük lif ihtiyacının yaklaşık %40’ını ve potasyum ihtiyacının %20’sini karşıladı.

Siyah fasulye ise magnezyum ve folik asit açısından zengin. Bu mineraller, kan basıncını düzenlemede kritik bir rol oynuyor. Ayrıca, her iki baklagil de düşük sodyum içeriğiyle tuzun tansiyon üzerindeki olumsuz etkilerini dengelemeye yardımcı oldu.

İngiltere’deki King’s College London’dan kardiyolog Prof. Tim Spector, koyu renkli baklagillerin bağırsak sağlığına olan katkılarının da dolaylı olarak tansiyonu düşürdüğünü belirtti. Spector, “Lif içeriği, bağırsak mikrobiyotasını destekliyor ve bu da kan basıncını düzenleyen mekanizmalara olumlu etki yapıyor” dedi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: NASIL TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, koyu renkli baklagillerin haftada en az 3-4 porsiyon tüketilmesini öneriyor. Bir porsiyon, yaklaşık bir fincan pişmiş baklagile denk geldi. Kırmızı barbunya, çorbalarda, salatalarda veya ana yemeklerde kullanılabilirken, siyah fasulye özellikle Meksika mutfağında popüler. Ancak, konserve ürünler yerine kuru baklagillerin tercih edilmesi, sodyum alımını azaltmak için önemli.

Diyetisyen Dr. Lisa Young, “Baklagilleri zeytinyağı ve sarımsak gibi diğer damar dostu besinlerle kombinlemek, etkilerini artırabilir. Ayrıca, tuzlu soslardan kaçınmak şart” tavsiyesinde bulundu.

Young, DASH (Hipertansiyonu Durdurmak için Diyet Yaklaşımları) diyetine dikkat çekerek, bu besinlerin düşük tuzlu ve sebze ağırlıklı bir beslenme planında daha etkili olduğunu söyledi.

DOĞAL ÇÖZÜM ARAYANLARA

Yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıklarının en büyük tetikleyicilerinden biri. Ancak, kırmızı barbunya ve siyah fasulye gibi koyu renkli baklagiller, hem lezzetli hem de etkili bir çözüm sundu.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu besinlerin düzenli tüketiminin kan basıncını düşürdüğünü ve damar sağlığını koruduğunu doğruladı.