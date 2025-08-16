Tansiyonu tehdit eden yaz sıcakları! Uzmanlardan hayat kurtaran 5 tüyo

Yaz aylarının kavurucu sıcakları, sadece bunaltıcı bir his yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda tansiyon hastaları için ciddi sağlık riskleri barındırdı.

Sıcak hava, vücudun fizyolojik dengesini bozarak tansiyon dalgalanmalarına yol açabiliyor.

Kardiyologlar ve bilimsel araştırmalar, özellikle hipertansiyon hastalarının bu dönemde daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda hemfikir.

Peki, sıcak havalarda tansiyon dalgalanmalarını önlemek için neler yapılmalı? İşte uzmanların önerileri ve bilimsel veriler ışığında alınabilecek önlemler...

SICAK HAVANIN TANSİYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sıcak hava, vücudun ısıyı dengeleme mekanizmalarını harekete geçirdi. Kardiyoloji uzmanları, “Yüksek sıcaklıklar, kan damarlarının genişlemesine neden olur. Bu durum, genellikle tansiyonun düşmesine yol açsa da, dehidrasyon ve stres gibi faktörler tansiyonun ani yükselmesine de sebep olabilir” dedi.

Amerikan Kalp Derneği’nin (American Heart Association) yayımladığı bir çalışmada, sıcak hava dalgalarının özellikle yaşlı bireylerde ve kalp hastalığı olanlarda hipertansiyon riskini artırdığı belirtildi.

Araştırma, sıcaklıkların 21°C’nin üzerine çıktığı ve nem oranının %70’i aştığı durumlarda tansiyon dalgalanmalarının daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

Sıcak havalarda terleme yoluyla sıvı ve elektrolit kaybı, kan hacminin azalmasına ve tansiyonun düşmesine neden olabilir. Ancak, vücut bu durumu telafi etmek için kalp hızını artırarak tepki verebilir, bu da özellikle tansiyon hastaları için risk oluşturdu.

Uzmanlar, “Dehidrasyon, tansiyon dalgalanmalarının en büyük tetikleyicilerinden biridir. Yeterli sıvı alımı, bu riski en aza indirir” diyerek sıvı tüketiminin önemine vurgu yaptı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Bilimsel çalışmalar, sıcak havaların tansiyon üzerindeki etkilerini net bir şekilde ortaya koydu.

Journal of Hypertension dergisinde yayımlanan bir araştırma, DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diyetinin sıcak havalarda tansiyonu dengelemede ilaç kadar etkili olabileceğini gösterdi. Bu diyet, potasyum, magnezyum ve lif açısından zengin besinleri içeriyor ve tuz tüketimini sınırladı. Ayrıca, 2017 yılında yapılan bir başka çalışma, haftada 150 dakika orta tempolu egzersizin tansiyonu 5 mmHg’ye kadar düşürebileceğini kanıtladı.

Kardiyolog Dr. Randall Zusman, sıcak havalarda düzenli tansiyon takibinin hayati olduğunu belirtti:

“Sıcaklıklar yükseldiğinde, tansiyon ilaçlarının dozajı değişebilir. Özellikle diüretik kullanan hastalar, sıvı kaybı nedeniyle daha fazla risk altındadır.”

Zusman, hastaların doktorlarıyla iletişim halinde olmalarını ve ilaç dozlarının yeniden değerlendirilmesini önerdi.

UZMANLARDAN HAYAT KURTARAN ÖNERİLER

Kardiyologlar, sıcak havalarda tansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken 5 temel noktayı sıraladı:

Bol Sıvı Tüketimi: Günde en az 2-2,5 litre su içmek, dehidrasyonu önlemek için kritik. Elektrolit dengesini korumak için şekersiz içecekler veya doğal mineralli sular tercih edilebilir.

Tuz Tüketimini Azaltma: Dünya Sağlık Örgütü, günlük tuz alımını 5 gramla sınırlamayı öneriyor. Tuz yerine baharatlar, limon suyu veya taze otlar kullanılabilir.

Serin Ortamlarda Kalma: Günün en sıcak saatleri olan 10.00-16.00 arasında dışarı çıkmaktan kaçınılmalı. Hafif, bol giysiler giyilmeli ve güneş kremi kullanılmalı.

Düzenli İlaç Kullanımı: Tansiyon ilaçlarının düzenli alınması, dalgalanmaları önlemede kilit rol oynuyor. İlaç dozlarının sıcak havalara göre ayarlanması için doktor kontrolü şart.

Hafif Egzersiz: Fiziksel aktivite, serin saatlerde yapılmalı. Aşırı egzersiz, sıvı kaybını artırarak tansiyonu olumsuz etkileyebilir.

Diyetisyenler ise beslenme konusunda Akdeniz tipi diyeti önerdi:

“Zeytinyağı, tam tahıllar, meyve ve sebzeler, tansiyonu dengelemek için ideal. Ayrıca, sarımsak ve kuşburnu çayının tansiyon düşürücü etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır.”

RİSK GRUPLARI VE EK ÖNLEMLER

Sıcak havalarda özellikle yaşlılar, kalp hastaları ve böbrek rahatsızlığı olanlar daha büyük risk altında.

Kardiyoloji uzmanları, “Kalp yetmezliği hastaları, sıcak havalarda sıvı kaybı nedeniyle ciddi komplikasyonlarla karşılaşabilir. İdrar söktürücü ilaç kullananlar, doz ayarlaması için doktorlarına başvurmalı” uyarısında bulundu. Ayrıca, sigara ve alkol tüketiminin tansiyonu olumsuz etkilediği biliniyor.

Dahiliye uzmanları, “Sigara, damarların esneme kabiliyetini bozarak tansiyon dalgalanmalarını tetikler. Yaz aylarında kafeinli içeceklerden de uzak durulmalı” dedi

STRES VE UYKU FAKTÖRÜ

Psikologlar, stresin tansiyon üzerindeki etkilerine dikkat çekti:

“Sıcak havalarda stres yönetimi, tansiyon kontrolünde kritik. Meditasyon, derin nefes egzersizleri ve kaliteli uyku, tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.”

American Journal of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, düzenli meditasyonun tansiyonu 4-6 mmHg düşürebileceğini ortaya koydu.

DİKKAT VE BİLİNÇLE TANSİYON KONTROLÜ MÜMKÜN

Sıcak havalarda tansiyon dalgalanmaları, doğru önlemlerle kontrol altına alınabilir. Uzmanlar, düzenli tansiyon takibi, sağlıklı beslenme, yeterli sıvı alımı ve serin ortamlarda kalmanın önemini vurguladı.

Uzmanlar, “Sıcak havalarda vücudunuzu dinleyin. Baş dönmesi, halsizlik veya nefes darlığı gibi belirtiler fark ederseniz, hemen bir sağlık uzmanına başvurun” dedi.

Sağlıklı bir yaz için bu önerilere kulak verin ve tansiyonunuzu dengede tutmanız önerildi.