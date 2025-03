Tantuniden eşek eti çıktı! Bakanlık listeyi güncelledi, ortalık karıştı

Yediğimiz hazır köfte, sucuk, salam, döne ve tantunilerde kırmızı et yerine kanatlı hayvan eti ve hatta eşek, at, domuz eti bulunuyor.

Bakanlığın güncellediği son listede birçok üründe mekanik ayrılmış kanatlı eti ve tek tırnaklı hayvan eti bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11 Mart 2025'te yeni bir liste yayımladı.

Listede, tantunisi ile ünlü Mersin'de Erdemli Göksel Yemekçilik adlı şirketin ürettiği kırmızı et tantunide tek tırnaklı eti tespit edilmesi dikkat çekti.

Diğer yandan köfte ve sucuk diye satılan ürünlerin aslında ağırlıklı kanatlı eti olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar'da Ertürk Et ve Et Ürünleri şirketinin Bolat Sucukları, One Tat, Başoğul ve Tandoğan markalarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Çorum'da Salih Et Ürünleri markasının piliç büfe salamında da mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ifşa oldu.

YEDİĞİNİZ SUCUKLARA DİKKAT EDİN

Mersin'de Yörükoğlu Peynir Dünyası Sucukları'nın dana sucuğunda kanatlı eti olduğu tespit edilirken, Diyarbakır'daki Afyon Sucukları'nın etiketsiz dana sucuğunda da kanatlı eti bulundu.

Konya'nın Selcan Et ve Et Ürünleri şirketinin Yiğit Bey markasının ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı etine rastlanırken, Kısmetoğlu Beyti Et ve Et Ürünleri şirketinin Hayal adlı markasının ısıl işlem görmüş kangal sucuğunda da kanatlı eti tespit edildi.

KANATLI ETİ HER YERDE

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Çetinkaya Et Market'teki 500 gramlık kasap köftede de kanatlı eti olduğu anlaşılırken, Mersin Erdemli Göksel Yemekçilik adlı şirketin ürettiği kırmızı et tantunide tek tırnaklı eti tespit edildi.

İŞTE BAKANLIĞIN SON LİSTESİ