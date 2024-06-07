Tanyeli sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Kanser tedavisi görüyordu

Geçen yıl pankreas kanseri teşhisi konulan ünlü oryantal, en son Nişantaşı'nda modacısı ile birlikte görüldü.

Kilo kaybı dikkat çeken Tanyeli, “Hayatımda ilk defa 46 kiloya düştüm. Ancak gördüğünüz gibi ayaktayım. Son iki gündür hastanede testler yaptırdım ve Pazartesi günü için iyi haberler bekliyorum. 1 Temmuz'da yemek programım başlıyor. Bu savaşta en önemli şey moral ve motivasyon. Benim için en büyük terapi yemek yapmak. En büyük hayalim gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Tanyeli, “Sanat camiasından iyi yemek yapanlar kimler?” sorusuna, “Sahneye çıkan birçok sanatçı, evde yemek yaparak terapi yapıyor. Benim kuzu tandırım, karnıyarığım ve perde pilavım oldukça iyidir. Uzak Doğu yemeklerinde de iddialıyım. Yemek konusunda oldukça hevesliyim ve dünya mutfaklarına bayılıyorum” şeklinde yanıt verdi.

“Sanat dünyasında vefasızlık var mı?” sorusuna ise, “Ben iyi şeylere odaklanmayı tercih ediyorum. Basın beni destekledi, var olan her şey için minnettarım. Sesimi duyuran herkesten Allah razı olsun” diyerek olumlu bir tutum sergiledi.

TANYELİ KİMDİR?

Öznur Kral olarak bilinen Tanyeli, İzmir doğumlu ve 51 yaşında. Anne ve babası kuzen olan Tanyeli'nin ailesi, kendisi iki yaşındayken ayrılmış ve o, çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmişti.

İlk evliliğini 14 yaşında gerçekleştiren Tanyeli, 15 yaşında Taylan adını verdiği oğlunu dünyaya getirmişti.

İlk eşiyle yollarını ayırdıktan sonra, ikinci evliliğini yapmış ve 1996'dan itibaren Avustralya'da yaşamaya başlamış. 2014 yılında Bursalı iş insanı İlker Sünnili ile evlenen ünlü oryantal, Bodrum'da düzenlenen küçük bir aile töreninin ardından Avustralya'da düğün yapmıştı.

Tanyeli'nin "Dans Et Benimle", "Turkish Belly Dances" ve "Dansın Kraliçeleri" adında albümleri mevcut.