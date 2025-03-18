Tanyeli'nin ardından ünlü isimler acılarını bu sözlerle paylaştı

Bir döneme dansları ile damga vuran Tanyeli’nin ölüm haberi hayranları gibi sanat dünyasını da yasa boğdu.

Tanyeli'nin acı haberinin gelmesinin ardından hastalığı süresince kendisine destek olan arkadaşlarından peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

SİBEL CAN

Çok üzgünüm... Canım Tanyeliciğim güzel kalbinle hep hatırlanacaksın.

EBRU GÜNDEŞ

Her zaman bu gülen yüzünle kalbimde yaşayacaksın.. Mekanın cennet olsun Canım Tanyelim...

DEMET AKALIN

Hoşçakal arkadaşım 1994'den beri ???????? #tanyeli hoşçakal

DENİZ SEKİ

Maalesef Tanyeli’mizi kaybetmişiz????Çok yoruldun ,çok savaştın ama çok kuvvetliydin canım Tanyeli’m. Ben yine de bir mucize bekliyordum.. Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Mekanın Cennet olsun.Hoşçakal #tanyeli

YONCA EVCİMİK

Canım arkadaşım... Son ana kadar savaşçı ruhunla direndin. Çok üzgünüm… Senin bu zorlu süreçte hayata dört elle tutunman ve güzel enerjin çoğu insana örnek oldu. Mekanın cennet olsun güzel arkadaşım benim.

SAFİYE SOYMAN

Ah ah Tanyelim vefatın... Yaktın bizi tekrar bize geri döneceğine inanmıştık kalkacağına hep. Düşünüyordum iyi olacağını biraz ümit vermiştin bize. Mekanın cennet olsun canım arkadaşım seni herkes çok sevdi hep kalbimizde yaşayacaksın. Seni hiç unutmayacağız .

EMİNE ÜN

"Çok mücadele etti hep pozitif olmaya çalıştı. Umutluydu ama olmadı... Nurlar içinde yat mekanın cennet olsun Tanyeli..."