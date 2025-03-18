Tanyeli'ye veda! Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

2,5 yıldır tedavi gören Tanyeli kansere yenik düştü. Ünlü oryantal 54 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberinin ardından Tanyeli'nin yakınları hastaneye akın etti.

Tanyeli'nin cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi. Tanyeli, öğle namazına müteakip Zincirliyikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bodrum aile mezarlığına defnedilecek.

Tanyeli'nin cenaze namazı için dostları saatler öncesinde Zincirliyikuyu Camii'ne gelmeye başladılar. Tanyeli'nin tabutu eşi ve oğlunun omuzlarında getirildi.

ÜNLÜ İSİMLER TANYELİ'Yİ YALNIZ BIRAKMADI

Yonca Evcimik, Nuri Alço, Safiye Soyman, Pınar Eliçe, Melek Baykal, Deniz Seki, Ayşe Yıldız, Ayşegül Yıldız gibi ünlü isimler Tanyeli'yi son yolculuğuna uğurlamak için geldi.

EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili "İki buçuk senedir insan üstü mücadele verdik. Hepimizin başı sağ olsun. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ben hala savaştayım, zırhlarım üzerimde ama maalesef o yok şu an da burada. Ben konuşuyorum diyorum ki; ‘Bak hala devam ediyorum. Neden bıraktın…’ Harika bir insandı. Çok iyi bir anne, harika bir eşti. Hepimizin başı sağ olsun. Allah nurlar içinde yatırsın." ifadelerini kullanarak gözyaşlarına boğuldu.