Tanzanya hükümetinden Marburg virüsü hakkında açıklama geldi

Tanzanya, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kuzeybatıdaki Kagera bölgesinde Marburg virüsüne bağlı yeni bir salgın olabileceği yönündeki açıklamalarını reddetti. Sağlık Bakanı Jenista Mhagama, yapılan laboratuvar testlerinin virüsün mevcut olmadığını gösterdiğini açıkladı.

MARBURG ŞÜPHESİ NASIL GÜNDEME GELDİ?

DSÖ, geçen hafta salı günü yaptığı açıklamada, Kagera’da beş gün içinde dokuz şüpheli vakanın tespit edildiğini, bunlardan sekizinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Bunun üzerine, Tanzanya sağlık ekipleri bölgeye sevk edilerek numuneler toplandı ve testler gerçekleştirildi. Bakan Mhagama, testlerin tümünün negatif çıktığını belirterek, “Uluslararası kuruluşlara, özellikle DSÖ’ye, gelişmeleri sürekli olarak bildireceğiz” dedi.

GEÇMİŞTE YAŞANAN MARBURG SALGINI

Tanzanya, ilk Marburg salgınını Mart 2023’te Bukoba bölgesinde yaşamıştı. Bu salgında altı kişi hayatını kaybetmiş ve süreç yaklaşık iki ay sürmüştü. Ebola virüsüyle benzerlik taşıyan Marburg, yüksek ateş, kas ağrıları, ishal, kusma ve kan kaybına yol açabiliyor.

DSÖ VE TANZANYA’NIN HAZIRLIKLARI

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kagera’daki şüpheli vakaların takibinin sürdüğünü belirterek, “Hastalık izleme çalışmaları geliştikçe önümüzdeki günlerde daha fazla vaka görebiliriz” dedi. Ancak DSÖ, şu an için uluslararası bir yayılma riskinin düşük olduğunu ifade etti. Tanzanya’da hızlı müdahale ekipleri olası salgınları engellemek için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

MARBURG VİRÜSÜ HAKKINDA BİLGİLER

Marburg virüsü, meyve yarasalarından insanlara bulaşıyor ve enfekte bireylerin vücut sıvılarıyla temas yoluyla yayılıyor. Henüz spesifik bir tedavisi veya aşısı bulunmamakla birlikte, aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Virüs, enfekte olanların ortalama %50’sinin ölümüne yol açıyor.

Komşu Ruanda, Aralık ayında 66 kişinin etkilendiği ve 15 kişinin hayatını kaybettiği Marburg salgınının sona erdiğini duyurmuştu. Tanzanya, bölgedeki çapraz sınır hareketliliği nedeniyle olası salgınlara karşı önlemlerini artırmaya devam ediyor.