Tanzanya’daki sel ve heyelanda can kaybı 63’e yükseldi

Tanzanya’da şiddetli yağışların sebep olduğu sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63’e, yaralı sayısı ise 116’ya çıktı.

KAYNAK: İHA
Tanzanya’daki sel ve heyelanda can kaybı 63’e yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda can kaybı yükseldi. Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa yaptığı açıklamada, sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 63’e, yaralıların sayısının ise 116’ya yükseldiğini aktararak, hayatını kaybedenlerin 23’ünün erkek, 40’ının kadın olduğunu açıkladı. Heyelandan etkilenen bir köyün yarısının yok olduğunu belirten Majaliwa, "Sevgili Tanzanyalılar, bu bir trajedi" dedi.

Yetkililer, sel ve heyelanlardan 5 bin 600 kişinin etkilendiğini belirterek, 750 dönüm tarım arazisinin yok olduğunu açıkladı.

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