Tanzanyalıya maaş var Türk'e yok. Dev şirketin projesinde maaş isyanı

Yapı Merkezi tarafından, Doğu Afrika'da yapılan tren projesinde Türk çalışanların ocak ayından beri maaş alamadıkları ama Tanzanyalı çalışanların maaş aldıkları öne sürüldü.

Tanzanyalıya maaş var Türk'e yok. Dev şirketin projesinde maaş isyanı

Patronlar Dünyası’nın özel haberine göre, kamu ihalesi alan beşinci firma olan Yapı Merkezi skandal bir olaya imza attı.

Şirketin Doğu Afrika'da inşa ettiği Tanzanya Darüsselam-Morogoro Demiryolu Projesi'nde çalışan Türk işçiler maaşlarını alamadıkları için isyan etti.

Toplamda bin 224 kmlik toplam hattın inşaatında çalışan Türk işçilerin maaşlarının yatmamasına rağmen aynı inşaatta çalışan Tanzanyalı personelin maaşının yatttığı öğrenildi.

ŞİRKET MAHKEMEYE VERİN DİYOR

Çalışanlar en son maaşlarının ocak ayında yatırıldığını, nisan sonunda çıkış yapan personelin alacaklarının ise hala kendilerine verilmediğini belirtirken, şirketi aradıklarında 'mahkemeye verin' yanıtı aldıklarını dile getirdiler.

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ZARAR EDİYORUZ AÇIKLAMASI

Şirketin, 'Darüsselam-Morogoro', 'Morogoro-Makutupora', 'Makutupora-Tabora' ve 'Tabora-Isaka' aralarında süren demiryolu inşaatlarında çalışanlarına maaş verememesinin nedeni ise 'zarar ediyoruz' oldu.

Şirketin projelerden zarar ettiği ve kredi bulamadığını söylemesine rağmen, yeni projeler alması dikkat çekti. İşçiler ise asıl sorunun fazla Türk personel getirmesi ve sürekli proje müdürlerinin değiştirmesi olduğunu belirttiler.

Hatta bazı projelerde bir Türk işçinin yapacağı işi 3 Türk işçi getirildiği, sahada koordinasyon eksikliği nedeniyle de verimli çalışmanın gerçekleşmediği öğrenildi.

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