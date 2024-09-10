Taobao'ya İngilizce arayüz geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Taobao'ya İngilizce arayüz geliyor

Çin'in sanal alışveriş sitesi Taobao, uluslararası piyasaya hitap etmek için önemli bir adım attı.

Taobao adlı platform, bugün itibarıyla İngilizce arayüzünü kullanıma sunarak, Mandarin dili konuşmayan kullanıcıların İngilizce olarak kolayca gezinmesini ve alışveriş yapmasını sağlıyor.

Taobao Singapur Ülke Başkanı Jean Zhao bugün yaptığı basın açıklamasında, "Bu lansman, kullanıcılarımız için kolaylığı ve erişilebilirliği iyileştirme taahhüdümüzü yansıtan, pazar talebine doğrudan bir yanıttır" dedi.

Tmall Taobao Dünya Genel Müdürü Jianqiu Ye, “Bu lansmanın dünyanın dört köşesinden kullanıcıların, Taobao'da mevcut ürünlerin çeşitliliğini keşfetmeleri ve ticaretin keyfini çıkarmaları için yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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