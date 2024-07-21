Tapu devir ücreti ne kadar? 2024 Tapu harcı ne kadar oldu?

Tapu devir işlemler yapmak isteyenlerin ödenmesi gereken belirli bir ücret bulunuyor. Bu ücret, işlemin yapılacağı tapu dairesine göre değişiklik gösterebilir ve tapu devir işlemini gerçekleştirmek isteyen kişiler için önemli bir masraf kalemidir. Peki, tapu devir ücreti nedir ve 2024 yılı için tapu harcı ne kadar oldu? İşte bu soruların detaylı cevapları...

Tapu devir işlemleri, bireylerin mülk edinme veya mülk transferi süreçlerinde önemli bir aşamadır. Birçok kişi, tapu devir işlemlerini gerçekleştirmek zorunda kaldığında, ilgili masraflar hakkında bilgi sahibi olmak ister. 2024 yılı itibarıyla tapu devir ücretleri ve harçları hakkında merak edilenler...

TAPU DEVİR ÜCRETİ NEDİR?

Gayrimenkul satış işlemlerinde, konut, arazi, arsa, işyeri gibi taşınmaz malların alım-satımı sırasında hem alıcı hem de satıcı, devlet kurumlarına tapu devir ücretini ödemekle yükümlüdür. Tapu devir ücreti, diğer adıyla tapu harcı, satışa konu olan gayrimenkulün tapu dairesinde belirlenen değerinin %4’ü oranında hesaplanır.

2024 TAPU HARCI (MASRAFI) NE KADAR OLDU?

İş yeri veya konut satın almayı planlayan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri tapu harcıdır. 2024 yılı itibarıyla, tapu harcı, gayrimenkulün tapuda belirtilen satış bedelinin %4'ü olarak hesaplanmaktadır. Yani, tapuda beyan edilen satış tutarının %2'si alıcı tarafından, %2'si ise satıcı tarafından ödenir. Bu durum, konut veya iş yeri alım-satım işlemlerinde ödenecek toplam tapu harcını belirler.

Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde, tapu harcı dışında 2024 yılı için ortalama 1.300 TL tutarında bir döner sermaye ücreti de talep edilmektedir. Ancak bu ücret, gayrimenkulün bulunduğu bölgeye göre değişkenlik gösterebilir.

Tapu harcının nasıl hesaplandığı ise merak edilen bir diğer konudur. Tapu harcı, satış bedelinin %4'ü olarak belirlenir; bu oran alıcı ve satıcı arasında eşit olarak bölüştürülür. Örneğin, tapuda 100 bin TL olarak beyan edilen bir gayrimenkulün tapu harcı 4 bin TL olacaktır. Bu tutarın 2 bin TL'si alıcı tarafından, diğer 2 bin TL'si ise satıcı tarafından ödenir.

