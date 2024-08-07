Tapu sahipleri dikkat. Bakanlık 14 gün süre verdi

Bakanlık, 14 gün süre vererek, belirli belgeleri olmayan tapu sahiplerinin bu belgeleri temin etmelerini zorunlu hale getirdi. Özellikle miras yoluyla sahip olunan ve taahhütname ile başvurulan arazilere yönelik itirazlar durumunda, bu arazilere ait kayıtlar, itiraz edilen hisse oranlarına göre geçersiz sayılacak.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, tüm tapu sahiplerinin belirli süre içinde gerekli belgeleri temin etmeleri şart koşuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı sistem değişiklikleri ile bu süreci daha etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor. Ayrıca, bu düzenlemelerle birlikte Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında da detaylar gün yüzüne çıktı.

ÇKS'DE YENİ SİSTEM

Yapılan değişiklikler, Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) kayıt süreçleri, denetim prosedürleri ve sistem güncellemelerini kapsamaktadır. Bu düzenlemeyle birlikte, taahhütname altındaki araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleri veya tespit komisyonlarının belirlediği yöntemler kullanılarak kaydedilecektir.

Mirasçılar veya hissedarlar, taahhütname altındaki arazilere üretim yılı içinde itiraz ederse, bu itirazlara göre belirlenen hisse oranlarına karşılık gelen alanların kayıtları iptal edilecektir. Ayrıca, miras yoluyla sahip olunan ve taahhütname ile başvurulan arazilere yönelik itirazlar durumunda, bu arazilere ait kayıtlar, itiraz edilen hisse oranlarına göre geçersiz sayılacaktır.

Yeni düzenlemelere göre, tapu sahiplerinin 14 gün içinde gerekli belgeleri temin etmeleri gerektiği belirtiliyor. Veraset yoluyla sahip olunan ve taahhütname ile başvurusu yapılan arazilere, mirasçılar veya hissedarlar tarafından itiraz edilirse, bu arazilere ait kayıtlar, itirazın yapıldığı üretim yılından itibaren taahhütname süresi boyunca geçersiz sayılacaktır.

Mart ayında, bu arazilere ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda 14 gün boyunca askıya çıkarılacak. İtirazlar sadece mirasçılar veya hissedarlar tarafından yapılacak ve diğer itirazlar sonraki aşamalarda değerlendirilecektir. Mirasçılık belgesi, belirli bir süre içinde temin edilmesi gereken önemli bir belge olarak vurgulanmaktadır. Tapu sicilinde kayıtlı malikin vefatı durumunda, mirasçılar tarafından resmi olarak tescil edilmemiş araziler intikali tamamlanmamış olarak değerlendirilecektir.

İntikali yapılmamış arazilere ilişkin taahhütname başvurularında, mirasçılar tarafından yapılan itirazlarda mirasçılık belgesi istenecek. Başvuru yapılan arazide hissesi olmayan kişilerden ise, hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname talep edilecektir. Veraset yoluyla ortak olunan arazilerde hisse oranları belirsizse, tüm hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname sunulması gerekecektir.