Tapu sahipleri dikkat. Ödediğiniz o paralar iade ediliyor

Vergi ödeyen tapu sahiplerinin bilgi eksikliği nedeni ile ödediği fazladan vergiler için sadece o yıl için değil geriye dönük 5 yıl için para iadesi talebinde bulunabileceği belirtildi. Peki ödediğiniz o paraları devletten nasıl geri alırsınız?

Kamu Denetçiliği Kurumu, özellikle yaşlı tapu sahiplerinin yanlışlıkla ödedikleri vergilerin geri ödenmesi gerektiğine karar verdi. Vatandaşların iade talepleri son 5 yılı kapsıyor. Başvuru sonrası yeniden vergi hesaplaması yapılarak KDK kararı gereğince paranız toplu olarak hesabınıza geri ödeniyor.

Milyonlarca ev sahibine güzel bir haber ödenen vergilerden geldi. Eğer tek tapu sahibi olduğunuz halde her yıl emlak vergisi ödediyseniz bu paraları geriye dönük alma hakkınız bulunuyor. Bu yanlış ödemeyi çoğunlukla tek ev sahibi olan emekli ev sahipleri yapıyor. Yeterince bilgi sahibi olmayan emeklilerin bu geri ödeme için de herhangi bir başvuru yapmadıkları ortaya çıktı.

MUAF OLDUĞU HALDE KONUT VERGİSİ ÖDEYEN MİLYONLARCA KİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Vergi muafiyeti hakkında yeterli bilgisi olmayan milyonlarca konut sahibinin vergi ödemesi yaptığı belirlendi. Eğer siz de vergi ödeyenler arasındaysanız tek yapmanız gereken tapunuzu muaf tapular listesine aldırmak. Konutunuz muaf listesine alındıktan sonra yapılacak yeni hesaplama ile paranızı talep edebilirsiniz.

Konut dükkan tapusu olan vatandaşların her yıl emlak vergisini düzenli ödemesi gerekiyor. Ancak emlak vergilerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirttiği hallerde vergiden muafiyet hakkı tanınıyor. Yani vergi ödenmesi gerekmiyor.

Vergi muaflığı denildiğinde ise sadece engelli vatandaşlara tanınan vergi muafiyeti anlaşılıyor. Oysa konut vergisi konusunda engelli vatandaşların dışında da birçok kişinin emlak vergisi ödemesi gerekmiyor. Muaf olduğunu bilmeyenler ise vergi ödemeye devam ediyor.

MİLYONLARCA KİŞİ MUAF LİSTESİNDE

Vergi kanununa göre emekli olanların, ev hanımlarının, tapu sahibi olan ancak işsiz kalanların, şehit eşi ve yetimlerinin, gazilerin ve engelli vatandaşların konut vergi ödemesi gerekmiyor. Yani bir eviniz var ve her yıl evinizin konut vergisi ödediniz, ancak emekli oldunuz. Ve evinizin vergisini ödemeye devam ettiniz. Bu durumda hemen başvurup paranızı geri isteyebilirsiniz. Bu vergiden kurtulmanız için tek şart, üzerinize kayıtlı tek ev olması.

TEK EV ŞARTI NE ANLAMA GELİYOR? KİMLERİ KAPSIYOR?

Tek ev vergi muafiyetinin şartları ise kanunla belirlenmiş durumda. Öncelikle tek ev sahibi olmanız gerekiyor. Emekli, işsiz, dul, yetim ya da gazi olmanız gerekiyor. Diğer yandan devletin ödediği dışında kayıtlı bir maaşınız olmaması gerekiyor. Vergi muafiyetinde evinizin büyüklüğünü önemli. Tek evinizin büyüklüğünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor. 200 metrekareden büyük konutlar lükse girdiği için vergiye tabi tutuluyor.