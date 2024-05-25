Tapu sahiplerini sevindirecek haber! Artık böyle yapılacak

Miras kalan tapu sahipleriyle ilgili bir adım atıldı. Yapılacak yeni düzenleme işe artık tapu sahipleri miras kalan mal varlığını daha hızlı ve etkili bir şekilde paylaşabilecek. Mirasçılar arasındaki paylaşım artık daha kolay, şeffaf ve adil olacak.

Düzenlemeyle birlikte mirasçılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar da sona erecek. Adaletli bir miras paylaşımı yapılacak. Böyle bürokratik işler de hafifleyecek.

Dolayısıyla mirasçı kardeşler arasında notere gitmeye gerek duyulmayacak.

Yıllardır yapılan uygulamada kardeşler, mirasa konu olan taşınmazın devri için noter onaylı bir sözleşmeye ihtiyaç duyuyordu.

Artık buna gerek kalmadı çünkü hisseli tapu devri için noter onayı şartı yürürlükten kaldırıldı. İki taraf arasında yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olacaktır.

Ayrıca hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapu işlemlerinde hazır bulunması da lazım. Hisseli tapu alırken Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri ise eksiksiz şekilde tamamlanmalıdır.

Tarafların, aynı anne ve babaya sahip olmaları halinde miras kalan evin devir işlemleri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olacak.

Hisseli tapuların kesin satış işlemleri için, yüzdesine bakılmaksızın tüm pay sahiplerinin ortak onay şartı aranırken, tüm hisse sahiplerini temsil edecek bir avukata onay vermek ve yapılacak işlemleri kolaylaştırmak mümkün olacak.