Tapuda 65 yaş krizi!

Türkiye’de tapu müdürlüklerinde 65 yaş üstü vatandaşlardan sağlık raporu istenmesi, taşınmaz devir işlemlerini adeta bir çıkmaza sürüklüyor. Sabah'ın haberine göre Mevzuat yalnızca şüpheli durumlarda rapor talep edilmesini öngörse de, garantici memurların bu uygulamayı standart haline getirmesi, yaşlı vatandaşları zorlu bir süreçle karşı karşıya bırakıyor. Uzmanlar, rapor alma sürecinin hem zahmetli hem de yıpratıcı olduğunu vurgularken, tapu dairelerinde çözüm bekleyen bir krizin büyüdüğüne işaret ediyor.

RAPOR ZORUNLULUĞU KAOSA DÖNÜŞTÜ

Tapu işlemlerinde 65 yaş üstü vatandaşlardan sağlık raporu talep edilmesi, son yıllarda artan bilirkişi davalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mevzuatına göre, memurlar yalnızca akli dengesinden şüphelenilen kişilerden rapor isteyebiliyor. Ancak, özellikle ünlü isimlere ilişkin Adli Tıp Kurumu raporlarının kamuoyunda yankı bulması, tapu memurlarını daha temkinli davranmaya itti. Bu durum, 65 yaş üstü her vatandaştan rapor istenmesi gibi yeni bir uygulamanın yaygınlaşmasına neden oldu.

ZAHMETLİ SÜREÇ YAŞLILARI YORUYOR

İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, uygulamanın yaşlı vatandaşlar için ciddi bir yük oluşturduğunu ifade etti. Araç, “Türkiye’de nüfusun önemli bir kısmı yaşlı. Sağlık raporu almak için tam teşekküllü devlet hastanelerine gidilmesi gerekiyor ve özel hastane raporları kabul edilmiyor. Randevular haftalar sonrasına veriliyor, rapor ise sadece bir iş günü geçerli. İşlem uzarsa, vatandaş ertesi gün aynı süreci tekrar yaşamak zorunda kalıyor. Bu, hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıpratıcı” dedi.

GARANTİCİ YAKLAŞIM SİSTEMİ TIKIYOR

Tapu memurlarının, akli melekeleri yerinde olup olmadığını anlamak için vatandaşlara “Hangi yıldayız?”, “Çocuklarının isimleri ne?” gibi sorular yöneltebileceğini belirten Araç, bu tür kontrollerin yeterli olduğunu savundu. Ancak memurların risk almaktan kaçınarak her 65 yaş üstü vatandaştan rapor talep ettiğini vurgulayan Araç, “Hareketleri ve konuşmaları normalse, 75 yaşında bile rapor gerekmez. Ama şu an kimse inisiyatif almıyor. Bu yaklaşım, sistemi kilitliyor” diye konuştu.

ÇÖZÜM ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Uzmanlar, tapu işlemlerindeki bu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Araç, “Tapu daireleri kendilerini güvence altına almak istiyor, bu anlaşılır. Ancak daha insani ve pratik bir yöntem geliştirilebilir. Örneğin, rapor geçerlilik süresi uzatılabilir veya alternatif denetim mekanizmaları oluşturulabilir” önerisinde bulundu. Vatandaşlar ise, işlemlerin hızlanması ve mağduriyetlerin önlenmesi için çözüm bekliyor.