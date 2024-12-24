Tapuda yeni dönem! İşlemler artık böyle ilerleyecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapuda dijital dönüşümü gerçekleştirmek üzere düğmeye bastı. Tapu işlemlerini hızlandırmak üzere yapay zeka teknolojileri kullanılacak.

96 MÜDÜRLÜKTE DEVREDE

Yoğunluğun en fazla yaşandığı 96 tapu müdürlüğünde yazılımsal işlem robotları devreye alında. Böylece tapu hizmetleri daha hızlı ve verimli halde işleyecek.

Yazılımsal işlem robotları, tüm işlemlerde insanların fiziksel müdahalesine gerek olmadan otomatik hizmet verecek. Böylece personelin üzerinde iş yükü azalırken, işlemler hız kazanacak.

YAPAY ZEKA ROBOTLARI NASIL ÇALIŞACAK?

Yapay zeka ropotları Web Tapu sistemine entegre olacak. Web Tapu üzerinde yapılan başvurular, servisler aracılığıyla robotlara yüklenecek. Robotlar da TAKBİS ara yüzünde işlemleri hazırlayarak gerekli birimlere havale edecek. Havale havuzuna gelen dosyalar ise personel tarafından işlenecek.