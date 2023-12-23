Tapuda yeni uygulama. Mal sahipleri dikkat

Kaynak: Haber Merkezi
Tapuda yeni uygulama. Mal sahipleri dikkat
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tapu işlemleri daha güvenli hale getirmek için ''Türkiye Tapu'' adlı uygulamayı kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Türkiye Tapu" uygulaması için hazırlıkları son sürat devam ettiriyor. Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte İnternet üzerinden gerçekleştirilen tapu işlemleri daha güvenli hale gelecek.

TRT'den aktarılan bilgiye göre, uygulamanın 2024 sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Hedef, tapuda güvenin ve şeffaflığın artırılması.

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ELEKTRONİK VEYA MOBİL İMZA İSTENECEK

Uygulamayı kullanacak vatandaşlardan elektronik veya mobil imza istenecek. Süreç, kişi ve mekana bağımsız bir şekilde yürütülebilecek. Tapu işlem sürece hızlıca tamamlanabilecek.

Uygulamanın devreye girmesiyle birlikte, tapuda sorgulama, harç bedeli hesaplama, başvuru, iptal ve devir işlemlerinin yapılması hedefleniyor. Bununla birlikte tapu bağışlama, ipotek ve terkin işlemleri de uygulama kapsamında olacak.

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