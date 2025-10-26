Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İlk yarıda karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona eren mücadele sonunda deplasman tribününü dolduran siyah beyazlı taraftarlar takımı çağırıp protesto etti.

Orkun Kökçü son düdüğün ardından taraftardan yükselen yoğun tepki üzerine deplasman tribününe giderek taraftarlarla konuştu. Ancak tepkiyi dindirmekte başarılı olamayan milli oyuncu kısa süre sonra soyunma odasının yolunu tuttu.

Takımın performansından memnun kalmayan Beşiktaş taraftarları derbi öncesi alınan sonuca hem sahada hem de sosyal medyada yoğun tepki gösterdi.

SERGEN YALÇIN'DAN TARAFTARA DERBİ SÖZÜ

Teknik Direktör Sergen Yalçın, tüm takımın sahayı terk etmesinin ardında deplasman tribününde protestolarına devam eden Beşiktaş taraftarını yatıştırmak için soyunma odasından çıktı.

Sergen Yalçın, "Taraftar, camianın gerçek sahibidir. Hep ne diyoruz? İyi günde, kötü günde. Benimle beraber iyi günü de gördünüz, kötü günü de. Benden bir isteğiniz varsa söyleyin." diye konuştu.

Taraftarlar, "Oyun istiyoruz hocam. Biz en kötü gününde de yanındayız senin hocam." diye karşılık verdi.

Bunun üzerine "Allah razı olsun" diyen Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde daha farklı bir takım göreceklerinin sözünü vererek, "Fenerbahçe derbisini kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Size söz veriyorum." ifadelerini kullandı.