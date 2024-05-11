Taraftar kendi takımını tesislere kilitledi

Kaynak: Haber Merkezi
Taraftar kendi takımını tesislere kilitledi
Standard Liege taraftarları, takımın sahipleri olan 777 Group'a yönelik protestoları nedeniyle Westerlo ile yapılacak maçın ertelenmesine yol açtı.

Standard Liege ve Westerlo maçı, beklenmeyen bir gelişme sebebiyle ertelendi.

Standard Liege taraftarları, takımın Amerikan sahibi 777 Group'u protesto etmek amacıyla, Westerlo ile yapılacak maç öncesinde antrenman alanına giderek takım otobüsünün çıkışını engelledi.

Taraftarlar, kulübün iki yıldır sahibi olan 777 Group'un yönetimden çekilmesini talep ederken bu amaçla protestolarını şiddetle sürdürüyor.

Kulüpten ilk açıklama geldi

Standard Liege Kulübü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Antrenman merkezimizdeki bazı taraftarların engellemesi nedeniyle Westerlo ile yapılacak maça gidemeyen takımımız için durumdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Engeli kaldırmak için taraftarlarla yapılan görüşmeler sonuç vermedi. Hem KVC Westerlo hem de bu akşam stadyumda olacak her iki takımın taraftarlarından özür dileriz" ifadelerini kullandı.

777 Group kimdir?

777 Group, Sevilla, Genoa, Vasco da Gama, Kızılyıldız, Hertha Berlin ve Everton gibi takımları da bünyesinde barındırıyor.

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